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День открытых дверей на БЕЛАЗе, или Как Жодино День машиностроителей отмечал
24.09.2017 00:22 — Новости Культуры | Tut.by
В предпоследние выходные сентября в Жодино традиционным Днем открытых дверей отмечают профессиональный праздник — День машиностроителей — на промышленном гиганте — БЕЛАЗе.
На праздник ходят не только горожане, но и бывает много гостей. В прошлом году в Жодино даже стояли пробки, в этом — обошлось. Съемочная группа TUT.BY посмотрела на гуляния с высоты и запечатлела то, что можно увидеть у строителей карьерных самосвалов на Дне открытых дверей.
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Съемочная группа TUT.BY посмотрела на гуляния с высоты и запечатлела то, что можно увидеть у строителей карьерных самосвалов на Дне открытых дверей.
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