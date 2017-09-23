День открытых дверей на БЕЛАЗе, или Как Жодино День машиностроителей отмечал

В предпоследние выходные сентября в Жодино традиционным Днем открытых дверей отмечают профессиональный праздник — День машиностроителей — на промышленном гиганте — БЕЛАЗе.

На праздник ходят не только горожане, но и бывает много гостей. В прошлом году в Жодино даже стояли пробки, в этом — обошлось. Съемочная группа TUT.BY посмотрела на гуляния с высоты и запечатлела то, что можно увидеть у строителей карьерных самосвалов на Дне открытых дверей.

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