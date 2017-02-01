Белорусской нефти хватит на 35 лет, а еще у нас есть калийная соль, платина, немного золота и, возможно, даже алмазы, отчитались сегодня в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. Эксперты напоминают, что добыча собственной нефти никак не сможет закрыть возможности наших перерабатывающих заводов.

Нефти хватит на 35 лет

Беларусь обеспечена запасами нефти на 35 лет, сообщил сегодня начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Мамчик.

«Основная задача состоит в том, чтобы не только сохранить имеющиеся объемы добычи нефти на уровне порядка 1,6 млн т в год, но и нарастить их», — рассказал чиновник в ходе онлайн-конференции на БелТА .

По его словам, для обеспечения роста добычи нефти в Беларуси будут искать новые месторождения, в том числе, и те, где нефть находится на труднодоступной глубине.

«Целевой показатель прироста запасов нефти доведен в объеме около 600 тыс. т в год. В 2016 году этот показатель перевыполнен на 24,7%», — уточнил Сергей Мамчик.

Всего в Беларуси выявлено 82 месторождения нефти, в разработке находятся 62 из них.

По данным Мамчика, за последние годы в Беларуси специалисты НПЦ по геологии и «Белоруснефти» открыли ряд новых нефтяных залежей. Запасы одного из них — Южно-Шатилковского месторождения нефти (Гомельская область) оцениваются более чем в $100 млн.

Чиновник отметил, что работы на этом месторождении, стоили на порядок меньше: бурение одной скважины — около $2-2,5 млн.

Как перспективное рассматривается еще одно нефтяное месторождение, недавно открытое в Гомельской области — Угольское , геологические запасы которого оцениваются примерно в 1,7 млн т нефти.

Чем еще богата Беларусь?

1. Калийные соли. Стоимость инвестиционных проектов по освоению месторождений калийных солей в Беларуси оценивается более чем в $3 млрд.

«Речь идет об освоении Петриковского месторождения калийных солей (этим проектом занимается «Беларуськалий») и новых участков Старобинского месторождения — «Славкалий» уже провел разведку и приступает к реализации проекта по строительству горнодобывающего предприятия», — рассказал начальник управления.

По оценке Сергея Мамчика, запасами калийной соли Беларусь обеспечена на много десятков лет вперед. К промышленному освоению подготовлено около 7,3 млрд т сырых солей, при том что ежегодная добыча составляет 45-50 млн т сырых калийных солей.

2. Торф и санпропель. Белорусскими торфом и сапропелем заинтересовались страны Ближневосточного региона, сообщил Мамчик. По его словам, сейчас по поставкам работают с Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром, Саудовской Аравии и проч. — «в пустыне источником для получения питательных веществ являются как раз органоминеральные удобрения».

3. Строительное сырье. Однако щебень, песчано-гравийные породы не всегда выгодно экспортировать в отдаленные страны с учетом транспортных расходов. Однако, выгодно поставлять строительные материалы.

4. Ищут алмазы. По данным властей, это перспективное занятие, но не очень, разве что найти инвестора.

«Пока алмазоносные породы в Беларуси не обнаружены, однако у геологов есть основания предполагать, что они могут быть. Поэтому в дальнейшем исследования продолжатся, однако они не будут носить масштабного характера», — пояснил представитель Минприроды.

5. Драгоценные металлы, среди них платина. Это месторождение Беларусь планирует передать в концессию.

6. Золото. Оно у нас есть, но «оно достаточно рассеяно, и крупных скоплений на сегодняшний день не выявлено», находится в глубинных слоях.

7. Кроме того, в Беларуси намерены активизировать освоение месторождений пресных и минеральных вод.

Вся нефть, которую добывают в Беларуси, идет на экспорт

«Собственная добыча нефти в Беларуси 1,65 млн тонн, сегодня наши нефтеперерабатывающие предприятия могут переработать 24 млн тонн нефти. Объемы добычи и возможной загрузки переработки — не сопоставимы», — прокомментировала БДГ слова представителя экономический обозреватель Татьяна Маненок.

По ее словам, сейчас Беларуси более выгодно поставлять всю свою нефть на экспорт из-за экспортных пошлин России, и получать с нее валютную выручку в бюджет.

«Нужно отдать должное, — добавила эксперт, — что геологоразведка при поисках новых месторождений выжимает максимум из возможного, старается отвечать современному уровню».

Среди прочего, добавила Татьяна Маненок, потенциально возможна у нас добыча и сланцевого газа, но это требует проведения научных разработок и вложений, поэтому пока дело далекого будущего.

Справка БДГ

Александр Лукашенко, принимая 21 января с докладом вице-премьера Владимира Семашко, вновь отдал приказ найти замену российской нефти , поставки которой упали.

Напомним, что Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года. Причиной стали разногласия по цене на газ. В целом снижение составило 2,3 млн. тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн. В результате белорусские нефтеперерабатывающие предприятия снизили выпуск нефтепродуктов