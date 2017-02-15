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"Газпром" решил избавиться от ненужной белорусской "дочки"
16.02.2017 16:55 — Новости Экономики | Tut.by
Совет директоров «Газпрома» рассмотрит вопрос о прекращении участия компании в зарегистрированном в Минске частном производственном унитарном предприятии «Газпром трансгаз Запад».
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Компания «Газпром трансгаз Запад»
Другой информации о деятельности этой компании нет.
В настоящее время в Беларуси полноценно функционирует компания со схожим названием «Газпром трансгаз Беларусь». В ней не смогли прояснить ситуацию с «Газпром трансгаз Западом».
Источник близкий к компании сказал, что «много компаний регистрируется, но не все работают».
В 2010 году "Газпром" стал владельцем 50% акций «Белтрансгаза». В декабре 2011 года он довел долю до 100%. В апреле 2013 года «Белтрансгаз» был переименован в «Газпром трансгаз Беларусь».
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Совет директоров "Газпрома" рассмотрит вопрос о прекращении участия компании в зарегистрированном в Минске частном производственном унитарном предприятии...
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