﻿ "Газпром" решил избавиться от ненужной белорусской "дочки". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Газпром" решил избавиться от ненужной белорусской "дочки"

16.02.2017 16:55 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Совет директоров «Газпрома» рассмотрит вопрос о прекращении участия компании в зарегистрированном в Минске частном производственном унитарном предприятии «Газпром трансгаз Запад».

В сообщении «Газпрома» отмечается, что данный вопрос включен в повестку заседания, которое пройдет в форме заочного голосования 27 февраля 2017 года.

Компания «Газпром трансгаз Запад» была создана и зарегистрирована в 2010 году, российской газовой монополии принадлежит 100% в ее уставном капитале.

Другой информации о деятельности этой компании нет.

В настоящее время в Беларуси полноценно функционирует компания со схожим названием «Газпром трансгаз Беларусь». В ней не смогли прояснить ситуацию с «Газпром трансгаз Западом».

Источник близкий к компании сказал, что «много компаний регистрируется, но не все работают».

В 2010 году "Газпром" стал владельцем 50% акций «Белтрансгаза». В декабре 2011 года он довел долю до 100%. В апреле 2013 года «Белтрансгаз» был переименован в «Газпром трансгаз Беларусь».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет директоров "Газпрома" рассмотрит вопрос о прекращении участия компании в зарегистрированном в Минске частном производственном унитарном предприятии...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Реальные доходы белорусов за 2016 год упали на 7,3%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика