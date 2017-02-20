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Данкверт: ЕЭК лоббирует интересы Беларуси и игнорирует пожелания России

21.02.2017 12:56 — Новости Экономики | БДГ  
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в вопросах АПК и технического регулирования лоббирует интересы Беларуси и игнорирует пожелания России.

С такими обвинениями в интервью «Известиям» выступил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, любые предложения ведомства в ЕЭК по вопросам техрегулирования упираются минимум в бездействие со стороны ответственных чиновников. Причина этого, по его словам, в том, что ключевые посты, определяющие техническое регулирование и сельское хозяйство в ЕЭК, занимают белорусы.

Так, отметил Данкверт, техрегламент на молоко и молочную продукцию запрещает использовать сухое молоко в производстве питьевого, но утвержденная им методика практически не выявляет наличие сухого молока в питьевом, хотя проверки Россельхознадзора белорусских переработчиков молока показали, что почти во всех образцах есть сухое молоко, в некоторых его около 50%.

А в российском Минсельхозе предъявляют претензии к техрегламенту о безопасности пищевой продукции, который с 2017 года запрещает принимать на переработку сырое молоко и сырые сливки, полученные из хозяйств, где в течение последних 12 месяцев хотя бы одно животное переболело лейкозом. Российские ветеринары и онкологи заявляют, что вирус убивается при 60 градусах и абсолютно безопасен для человека, но все их попытки изменить эту меру упираются в личную позицию министра по техническому регулированию ЕЭК, белоруса Валерия Корешкова.

Напомним, что с 6 февраля Россия приостановила поставки говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области Беларуси. Кроме того, российское ведомство не исключает введения полного запрета на импорт белорусской говядины. 

Также в феврале Россельхознадзор ввел дополнительные требования к ввозу продукции из Беларуси в связи угрозой распространения африканской чумы свиней (АЧС). В ведомстве уверяют, что эта мера аналогична той, что которую Беларусь применяет с января 2015 года, когда был расширен перечень российской животноводческой продукции, в отношении которой применяются специальные дополнительные меры в виде разрешения на ввоз.

Между тем белорусское МВД пообещало разобраться с претензиями Россельхознадзора и даже возбудило уголовное дело в связи с ограничением поставок белорусской продукции на территорию РФ «без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права».

 
 
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в вопросах АПК и технического регулирования лоббирует интересы Беларуси и игнорирует пожелания России.

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