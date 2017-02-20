|
Данкверт: ЕЭК лоббирует интересы Беларуси и игнорирует пожелания России
21.02.2017 12:56 — Новости Экономики | БДГ
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в вопросах АПК и технического регулирования лоббирует интересы Беларуси и игнорирует пожелания России.
С такими обвинениями в интервью
Так, отметил Данкверт, техрегламент на молоко и молочную продукцию запрещает использовать сухое молоко в производстве питьевого, но утвержденная им методика практически не выявляет наличие сухого молока в питьевом, хотя проверки Россельхознадзора белорусских переработчиков молока показали, что почти во всех образцах есть сухое молоко, в некоторых его около 50%.
А в российском Минсельхозе предъявляют претензии к техрегламенту о безопасности пищевой продукции, который с 2017 года запрещает принимать на переработку сырое молоко и сырые сливки, полученные из хозяйств, где в течение последних 12 месяцев хотя бы одно животное переболело лейкозом. Российские ветеринары и онкологи заявляют, что вирус убивается при 60 градусах и абсолютно безопасен для человека, но все их попытки изменить эту меру упираются в личную позицию министра по техническому регулированию ЕЭК, белоруса Валерия Корешкова.
Напомним, что с 6 февраля Россия
Также в феврале Россельхознадзор
Между тем белорусское МВД
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в вопросах АПК и технического регулирования лоббирует интересы Беларуси и игнорирует пожелания России.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии