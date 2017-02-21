Андрей Кобяков объясняет падение экономики недопоставками российской нефти, но обещает рост средней зарплаты до тысячи рублей. Экономист Лев Марголин называет обещания премьера сказками.

"При поставке нефти на уровне прошлого года ВВП был бы 101 процент". Премьер-министр Андрей Кобяков 21 февраля на заседании президиума Совета министров поставил диагноз белорусской экономике - нефтяная зависимость.

Везде рост, но нефть "подкачала"

По всем направлениям белорусская экономика растет, однако урезанные поставки нефти привели к падению ВВП и в первом квартале 2017 года - ВВП составил только 99,5% при прогнозе 99,6%. Отставание от планов вызвано недопоставками нефти из Российской Федерации:

"Год назад мы переработали в январе нефти на 0,8 млн тонн больше. За счет этого фактора потеряли 3,3 процентных пункта в промышленности, 4,5 - в оптовой торговле. В итоге потеряли 1,5 процента ВВП. То есть при поставке нефти на уровне прошлого года ВВП был бы 101 процент".

А по всем остальным направлениям - безусловный рост: темпы роста промышленности в январе составили 105,9% (из 13 секций перерабатывающей промышленности - 10 показали рост); на 1,9% вырос объем производства продукции сельского хозяйства; запасы готовой продукции на складах по состоянию на 1 февраля 2017 года снизились на 4,4% - до 69,9%; инфляция за январь составила 0,9% (в январе 2016 года - 1,9%).

Прогноз первого квартала по итогам января выполнили Брестская, Гродненская и Минская области, падение в Витебской, Могилевской областях и в Минске приобрело уже хронический характер и продолжается 4 года подряд.

Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). Из-за этого белорусские НПЗ снизили выпуск нефтепродуктов, что ударило по нефтезависимой экономике Беларуси. Российская компания "Роснефть" заключила контракт на поставку в Беларусь в 2017 году 10,2 млн тонн нефти.

Власти Беларуси вновь активно ищут альтернативу российским нефтепродуктам: Лукашенко в сентябре 2016 года потребовал найти альтернативу российскому газу , повторив требование в начале 2017 года .

Идея покупать нефть в Иране появилась в Беларуси год назад после снятия санкций с Тегерана. Тогда мнения экспертов о возможностях и эффективности подобного шага разошлись.

И вот Минск решил утереть нос Кремлю , закупив 80 тысяч тонн иранской нефти (около 600 тысяч баррелей).

В любом случае Кобяков и его правительство прекрасно понимали: без оплаты газового долга прежние поставки нефти не вернуть. Так как же они планировали развитие белорусской экономики в первом квартале 2017 года – на кофейной гуще гадали?

- В первом квартале 2016 года российская нефть поставлялась в полном объеме, в первом квартале нынешнего поставки сокращены. Естественно, урезанный нефтяной паек сказывается на состоянии ВВП. Если бы в 2017 году поставки нефти сохранились бы на уровне прошлого года, то, наверное, и прошлогоднего роста можно было бы ожидать, - отмечает экономист Лев Марголин. Но уточняет:

- Надо понимать: за два последних года падение ВВП составило 5%, так что один процент роста – не рост, а колебания морской глади.

- Но ведь правительство не сумело урегулировать нефтегазовую проблему . Так как оно планировало развитие экономики в 2017 году?

- Думаю, отчасти правительство гадает на кофейной гуще. Подозреваю, что главную роль в нефтегазовых переговорах играет отнюдь не правительство. И даже Семашко, который постоянно курсирует в Москву на переговоры, выступает скорее как спецпредставитель Лукашенко, а не правительства. В любом случае решающее слово в решении конфликта – за руководителями стран. Вполне возможно, что правительство рассчитывало на решение проблемы. Белорусское руководство прекрасно понимает: силы неравны, у России гораздо больше козырей, и все подковерные игры, надежды на «братскую дружбу» - удел не правительства, а Лукашенко. Подозреваю, что Лукашенко сказал правительству: в первом квартале проблемы решатся – исходите из этого.

- Удастся ли в ближайшей перспективе решить проблему? Лукашенко сидит в засаде в Сочи, министр иностранных дел Владимир Макей – в Москве на переговорах, сегодня Кобяков встречался с Государственным секретарем Союзного Государства Григорием Рапотой…

- Рано или поздно проблема решится, и вполне возможно, что это произойдет сейчас. Последний раз Семашко и Дворкович заявили о существовании вариантов развязки, однако последнее слово – за руководителями государств. Наверное, варианты решения конфликта есть, вопрос в другом – удовлетворяют ли они руководителей стран.

Но даже если сейчас проблему решить не удастся, до конца первого квартала стороны решат конфликт.

Где заработать тысячу рублей?

Андрей Кобяков всерьез говорит о доведении средней зарплаты к концу 2017 года до 500 долларов США, или до тысячи белорусских рублей – в свете дедолларизации белорусской экономики.

"При выполнении задачи по выходу к концу года на 1 тысячу рублей средней заработной платы будем исходить из того, что деньги должны быть заработаны. Рост доходов только в увязке с ростом производительности труда. Раздачи ”незаработанных денег“ не будет. Да, задача крайне сложная - нарастить заработную плату, не допустив, при этом, искусственного раскручивания внутреннего спроса.

Решение - только через создание новых рабочих мест, новых предприятий, развитие предпринимательства и инициативы, наращивание экспорта и сокращение затрат. В бюджетной сфере рост зарплаты – за счет мероприятий по оптимизации и роста внебюджетных доходов", - резюмировал Андрей Кобяков.

Впрочем, Лукашенко без тени сомнения заявил: "завтра могу дать тысячу долларов зарплаты ".

Средняя реальная зарплата (учитывая рост цен) в Беларуси за 2016 года сократилась на 4%. Зарплаты в Беларуси падают уже более полутора лет.

А вот глава президентской администрации Наталья Кочанова заявила 25 января , что по Минску средняя зарплата уже перевалила за " по пятьсот ". При этом, эксперты уверены, что у Беларуси просто нет возможности повышать зарплату до уровня в 500 долларов.

Лев Марголин не видит оснований всерьез рассуждать о росте средней зарлаты до тысячи рублей:

- Было бы хорошо, если кроме конкретной цифры Кобяков еще сказал, каким образом правительство планирует достичь зарплату в тысячу рублей. Тогда экономисты могли бы оценивать вероятности. Но когда пустые цифры повторяются как мантра, без расшифровки, - анализ тут бесполезен. Любому экономисту понятно: чтобы поднять зарплату на 30% - нужно либо поднять объем производства на 30%, либо сократить численность на 30%. И то, и другое в наших условиях нереально.

Тут два варианта: либо Кобяков волшебник, либо сказочник. Если волшебник – махнет палочкой, и зарплата вырастет до тысячи рублей, если сказочник – 500 долларов так и останутся сказкой.