Государственное объединение «Белоруснефть» испытывает проблемы с оплатой контрактов по сейсморазведке в Эквадоре, следует из рабочих документов, которые были вынесены на вчерашнее заседание президиума Совмина.





«Основная причина снижения экспорта услуг концерна „Белнефтехим“ — сокращение в 2 раза (на 21,2 млн долларов) экспорта услуг ПО „Белоруснефть“, связанное со спецификой исполнения контрактов по сейсморазведке в Эквадоре», — говорится в материалах.

Документальное оформление произведенных сервисных работ осуществляется неравномерно, акт выполненных работ планируется к подписанию только во II-III квартале 2017 года, отмечают эксперты.

«Белоруснефть» представлена в Эквадоре с 2012 года, когда был зарегистрирован филиал предприятия. В 2013 г. — учреждено дочернее предприятие — АО «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл С.А.». Основными видами деятельности «Белоруснефти» в этой латиноамериканской стране являются геологоразведка и разработка месторождений нефти; сейсморазведочные работы, обработка и интерпретация данных; бурение и капитальный ремонт скважин, говорится на сайте компании.

Правительством Эквадора с 2010 года проводится политика привлечения нефтесервисных компаний в повышение отдачи на так называемых зрелых месторождениях, где произошло падение добычи нефти.