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"Белоруснефть" столкнулась со сложностями оплаты своих услуг в Эквадоре
22.02.2017 19:28 — Новости Экономики | Tut.by
Государственное объединение «Белоруснефть» испытывает проблемы с оплатой контрактов по сейсморазведке в Эквадоре, следует из рабочих документов, которые были вынесены на вчерашнее заседание президиума Совмина.
«Основная причина снижения экспорта услуг концерна „Белнефтехим“ — сокращение в 2 раза (на 21,2 млн долларов) экспорта услуг ПО „Белоруснефть“, связанное со спецификой исполнения контрактов по сейсморазведке в Эквадоре», — говорится в материалах.
Документальное оформление произведенных сервисных работ осуществляется неравномерно, акт выполненных работ планируется к подписанию только во II-III квартале 2017 года, отмечают эксперты.
«Белоруснефть» представлена в Эквадоре с 2012 года, когда был зарегистрирован филиал предприятия. В 2013 г. — учреждено дочернее предприятие — АО «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл С.А.». Основными видами деятельности «Белоруснефти» в этой латиноамериканской стране являются геологоразведка и разработка месторождений нефти; сейсморазведочные работы, обработка и интерпретация данных; бурение и капитальный ремонт скважин, говорится на сайте компании.
Правительством Эквадора с 2010 года
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Документальное оформление произведенных сервисных работ осуществляется неравномерно.
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