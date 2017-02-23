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Надежда Котковец стала главой наблюдательного совета "Паритетбанка"

24.02.2017 17:22 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев – Sputnik. Заместитель управляющего делами президента Надежда Котковец возглавила наблюдательный совет белорусского "Паритетбанка".

Надежда Котковец стала главой наблюдательного совета "Паритетбанка"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Соответствующая информация размещена на сайте банка.

Заместителем Котковец стал начальник информационно-аналитического отдела управления аналитического сопровождения Главного хозяйственного управления Управделами президента Вадим Дражин. 

В состав правления вошли еще два представителя Управделами – заместитель начальника главного финансового управления УДП Владимир Волков и начальник управления правового обеспечения УДП Елена Лебедева. 

Белорусский ОАО "Паритетбанк" был образован на базе созданного в 1991 году банка "Поиск" и до начала 2000-х входил в ТОП-10 крупнейших банков Беларуси. После финансовых проблем (дефицита ликвидности) банк "Поиск" вынужден был передать контрольный пакет Нацбанку страны и в 2004 году был переименован в "Паритетбанк". 

В 2014 году Управделами президента получило контроль над 55% акций "Паритетбанка". В настоящее время, как следует из информации на сайте банка, Управделами владеет 99,82% акций банка.

До работы в структуре УДП Котковец была первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, затем представляла интересы республики в ЕЭК. Она автор многих запомнившихся белорусам высказываний о белорусском продовольствии, аграрном секторе и порядке ценообразования в стране. Именно ей принадлежит авторство на белорусский интернет-мем про "хаотически сложившиеся цены" и другие известные цитаты.

 
Теги: Минск
 
 
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В наблюдательный совет принадлежащего Управлению делами президента банка вошли два представителя этой структуры.

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