МИНСК, 24 фев – Sputnik. Заместитель управляющего делами президента Надежда Котковец возглавила наблюдательный совет белорусского "Паритетбанка".



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Соответствующая информация размещена на сайте банка.

Заместителем Котковец стал начальник информационно-аналитического отдела управления аналитического сопровождения Главного хозяйственного управления Управделами президента Вадим Дражин.

В состав правления вошли еще два представителя Управделами – заместитель начальника главного финансового управления УДП Владимир Волков и начальник управления правового обеспечения УДП Елена Лебедева.

Белорусский ОАО "Паритетбанк" был образован на базе созданного в 1991 году банка "Поиск" и до начала 2000-х входил в ТОП-10 крупнейших банков Беларуси. После финансовых проблем (дефицита ликвидности) банк "Поиск" вынужден был передать контрольный пакет Нацбанку страны и в 2004 году был переименован в "Паритетбанк".

В 2014 году Управделами президента получило контроль над 55% акций "Паритетбанка". В настоящее время, как следует из информации на сайте банка, Управделами владеет 99,82% акций банка.

До работы в структуре УДП Котковец была первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, затем представляла интересы республики в ЕЭК. Она автор многих запомнившихся белорусам высказываний о белорусском продовольствии, аграрном секторе и порядке ценообразования в стране. Именно ей принадлежит авторство на белорусский интернет-мем про "хаотически сложившиеся цены" и другие известные цитаты.