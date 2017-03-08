МИНСК, 9 мар — Sputnik. В цене, которую с 2017 года Беларусь платит за российский газ, доля стоимости собственно газа занимает менее трети, остальное — транспортная составляющая, заявил заведующий кафедрой финансов Международного университета МИТСО, кандидат экономических наук Вячеслав Ярошевич.



© Фото: пресс-служба президента У Лукашенко тоже есть счет к России

Как ранее сообщал Sputnik, с 1 января 2017 года цена российского газа для Беларуси на границе составляет около 141 доллара за тысячу кубометров. По сравнению с 2016 годом, если учитывать формулу "Ямал плюс транзит", а не фактическую оплату Минска, цена российского газа выросла на 6,8%.

"В цене Газпрома (на газ для Беларуси — Sputnik) собственно цена газа — это 40 долларов, это цена газа для Ямало-Ненецкого АО России. Остальные 100 долларов — это транспортировка и хранение. Но послушайте, за 100 долларов можно сжиженный газ привезти сюда из любой точки мира", — сказал Ярошевич в ходе видеомоста Москва-Астана-Бишкек-Ереван на тему "Взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза", который прошел в МПЦ Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Во время телемоста Москва-Астана-Бишкек-Ереван

Прочной крыши без мощного фундамента не бывает

Ярошевич заметил, что сейчас Россия выходит из рецессии, тогда как в Беларуси спад экономики продолжается. В то же время, подчеркнул эксперт, Минск не просит Россию ни о какой помощи — белорусские власти говорят всего лишь о необходимости Москвы выполнять взятые на себя обязательства, как в рамках двусторонних договоренностей, так и в рамках Договора о ЕАЭС.

Ярошевич также заявил, что Минск является горячим сторонником интеграции. "Но нельзя построить прочную крышу в виде интеграции, не создав мощный фундамент этого здания в виде единого энергорынка", — сказал он.

Со своей стороны глава комитета по промышленной политике Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Кубатбек Рахимов заметил, что в Договоре о ЕАЭС создание общего рынка электроэнергии и энергоресурсов отнесено на 2019 и 2025 годы. "Не стоит идти на поводу у российских и казахстанских нефтегазовых монополий и откладывать это так надолго, практически в никуда. Отсрочка формирования единого энергорынка чревата для стран "большой тройки" ЕАЭС — России, Казахстана и Беларуси", — сказал Рахимов.