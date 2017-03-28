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Определены компании, которые поделятся прибылью с государством

29.03.2017 11:00 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар — Sputnik. Совет министров Беларуси своим постановлением №226 от 17 марта 2017 года утвердил перечень высокорентабельных организаций, которые перечислят в государственный целевой бюджетный фонд национального развития (ФНР) часть прибыли по результатам работы за 2016 год.

По белорусскому законодательству высокорентабельные организации отчисляют в ФНР часть прибыли по результатам работы за определенный период сверх тех сумм, которые перечисляются в бюджет согласно законодательству.

Определены компании, которые поделятся прибылью с государством
© Sputnik Максим Блинов
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Как пояснили Sputnik в пресс-службе правительства, в перечень плательщиков включены 34 организации, в том числе такие крупные, как ОАО "Беларуськалий", "Гомельтранснефть Дружба", "Гродненская табачная фабрика "Неман", "Белгосстрах", "Мозырьсоль".

Суммарно все предприятия должны перечислить в бюджет 41,8 миллиона рублей прибыли.

Самые крупные плательщики — Гродненская табачная фабрика "Неман" (15,1 миллиона рублей) и "Гомельтранснефть Дружба" (13,7 миллиона рублей). По три миллиона рублей перечислят страховые компании "Белгосстрах", "Белэксимагарант", "Белорусская национальная перестраховочная организация".

В феврале 2016 года правительство определило, что плательщиками в ФНР станут 29 высокоприбыльных предприятий. В мае перечень был расширен до 49 субъектов хозяйствования. Помимо высокорентабельных предприятий, в него включили и те, которые по итогам работы в 2015 году имели остатки неиспользованной прибыли.

 
Теги: Минск
 
 
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В перечень предприятий, которые станут донорами ФНР, традиционно вошли Беларуськалий, Гомельтранснефть и другие прибыльные компании.

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