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Ткачев: Беларусь крупнейшая перевалочной базой санкционной продукции

31.03.2017 13:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. Минск воспользовалась преимуществами зоны свободной торговли на территории Евразийского союза, и Беларусь в короткий срок стала крупнейшей перевалочной базой санкционной продукции на территорию России, заявил в пятницу на итоговой коллегии Россельхознадзора глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

Ткачев: Беларусь крупнейшая перевалочной базой санкционной продукции
© Sputnik / Виктор Толочко
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По его информации, Беларусь заняла более 15% импортного рынка России, тогда как в 2012 году доля такой продукции из республики не превышала 1%.

"Это большой соблазн — в обход ограничений для ряда западных стран ввезти к нам санкционную продукцию", — констатировал глава российского ведомства.

Он проинформировал со ссылкой на данные системы "Аргус-фито" о том, что на территорию России с белорусской стороны поступило около 1 миллиона тонн плодоовощной продукции, из них 60% происхождением самой Белоруссии и 40% из третьих стран. Ткачев отметил, что под видом продукции белорусского происхождения поставлялась санкционная продукция из Евросоюза: яблоки и грибы из Польши, овощи из Голландии, Бельгии, Франции и других европейских стран. 

В числе незаконных схем поставок министр назвал:

  • ложный транзит, 
  • поставку продукции под видом товаров прикрытия, 
  • реэкспорт мяса и сыра, 
  • поставку продукции с фальсифицированными ветеринарными сертификатами.    

Россельхознадзор ранее отмечал, что после введения ответных экономических мер в отношении государств-членов ЕС резко увеличились поставки ранее не импортируемой в РФ подкарантинной продукции из Беларуси. Для решения этой проблемы на участках границы с Беларусью и Казахстаном организована работа более 40 временных контрольных ветеринарных пунктов.

На заседании итоговой коллегии Ткачев поставил задачу перед собравшимися и в дальнейшем пресекать нелегальный импорт в Россию несанкционированной продукции.

По официальным данным, поставки белорусских продуктов на российский рынок с начала 2017 года выросли на 7-8%. При этом Россия в 2016 году ввела ограничения на поставки продукции животного происхождения с ряда предприятий Белоруссии, объясняя это нарушением техрегламентов ЕАЭС, которые на начало этого года касались 20 белорусских компаний. С 6 февраля 2017 года Россельхознадзор ограничил поставки говядины и говяжьих субпродуктов предприятий из Минской области, заподозрив их в реэкспорте с Украины. 24 марта 2017 года стало известно, что Россия запретила ввоз пяти марок белорусского сыра.

Между тем белорусская сторона отвергает претензии в реэкспорте санкционной продукции, а 7 февраля президент страны Александр Лукашенко предложил российской стороне "разобраться" в ситуации, прежде чем вводить ограничительные меры.

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Теги: Минск
 
 
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Министр также прокомментировал стремление партнеров по ЕАЭС стать "входными воротами" или "Задней дверью" российского рынка.

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