МИНСК, 21 апр — Sputnik. Беларусь будет бороться с бюрократизацией и волокитой, отметил президент республики Александр Лукашенко в ходе послания Национальному собранию и народу.

Пакет документов по либерализации условий для ведения бизнеса был опубликован в республике на минувшей неделе. Предполагается, что после принятия этих актов вести предпринимательскую деятельность в республике будет проще, однако Лукашенко предостерег "всех подряд" от попыток идти в бизнес.

"Не у всех есть пресловутая жилка предпринимательства. Все со студенчества или школы видят себя бизнесменами и толстосумами. Но в мире посчитано, сколько людей могут стать ими — единицы", — отметил Лукашенко.

Президент призвал тех, кто идет в бизнес, обдумать, имеют ли они соответствующие данные и знания.

"С другой стороны, у нас сейчас много административных барьеров, они иногда просто зарубают инициативу на корню. Человеку нужно совершить 12 административных процедур, чтобы открыть небольшую кафешку. На них по самым скромным подсчетам уходит полгода. А ведь предприниматель мог бы работать и давать рабочие места", — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что республика будет бороться с бюрократизмом и волокитой. Он призвал "серьезно посмотреть" на работу контролеров. "Излишних проверок, парализирующих бизнес, быть не должно", — заявил Лукашенко.

"Мы примем революционное решение, но я боюсь, чтобы мы не создали в результате хаотичную обстановку не породили броуновское движение, не потеряли управляемость в экономике — считай то же самое, что в государстве", — отметил президент.

Лукашенко подчеркнул: необходимо сделать так, чтобы человек мог заниматься бизнесом "без оглядки и понимал, что незаконно никто не придет и не начнет выколачивать взятки".

"Мы снимем этот гнет, но ответственность за все будет нести бизнес. А они этого не хотят. Я уже получаю огромную информацию — мол, государство делает огромные шаги по освобождению бизнеса, но перекладывает на нас большую ответственность, а мы не хотим. Пошли в бизнес — нести ответственность будете прежде всего за людей", — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что все должны иметь возможность работать, а благонадежные предприятия не надо постоянно проверять.

"Сколько я получаю информации о шарлатанстве и махинации в бизнесе, а это же капля в море. Нам достаточно проверять негодяев. Чего проверять тех кто нормально работает? (…) Но кто прячет деньги или вывозит деньги — пощады не будет", — добавил белорусский лидер.

Пакет документов на рассмотрение президента должен быть предоставлен в ближайшее время, подчеркнул глава государства.