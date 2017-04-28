Открытое акционерное общество «Белсолод» расширяет свое присутствие на рынках Юго-Восточной Азии, сообщил генеральный директор предприятия Сергей Горбацевич.

«Президент поставил перед белорусскими предприятиями задачу по диверсификации рынков сбыта. Мы ее выполнили. Сегодня выходим на новые рынки, такие как Вьетнам, Лаос, Малайзия, Камбоджа. Поставили туда первые образцы продукции. Получен контракт на 7,5 тысяч тонн — это около 10% всего нашего экспорта, — отметил Сергей Горбацевич. — Процесс от первых переговоров до заключения конкретного контракта занял у нас полтора года. Это длинный период, в течение которого приходится работать 24 часа в сутки», — рассказал гендиректор предприятия.

Помимо стран Юго-Восточной Азии, «Белсолод» регулярно экспортирует солод в Россию, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Армению, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Украину, Молдову. Пробные поставки осуществлялись в Бразилию.

ОАО «Белсолод» по итогам 2016 года стало победителем конкурса на соискание премии Брестского облисполкома за достижения в области качества.

«Эта награда позволит нам в очередной раз показать, что белорусский производитель качественного солода готов удовлетворять спрос пивоваренных предприятий не только Беларуси, но и транснациональных компаний, таких как Carlsberg, Efes, Heineken», — подчеркнул Сергей Горбацевич.

История создания открытого акционерного общества «Белсолод» началась с Ивановского солодовенного завода, построенного в 1989 году. Предприятие входит в состав концерна «Белгоспищепром» и специализируется на производстве пивоваренного ячменного солода. В настоящее время производственная мощность ОАО составляет 130 тысяч тонн в год.