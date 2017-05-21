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Опрос показал резкий рост сторонников рыночных реформ в Беларуси

22.05.2017 10:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Почти 80% белорусов считают, что стране нужны экономические реформы, и почти 60% из них хотят видеть уменьшение роли государства. Об этом говорят данные апрельского опроса общественного мнения, проведенного «Белорусской аналитической мастерской» Андрея Вардомацкого, которыми социолог поделился с TUT.BY. Любопытно, что предыдущие исследования показывали, что среди сторонников реформ заметный перевес у тех, кто хочет видеть увеличение роли государства.

78,9% белорусов хотят экономических реформ. Из этого числа 57,4% хотят увидеть уменьшение роли государства в экономике, 31,1% — увеличение.



Аналогичные вопросы задавались белорусам в апреле 2014 и мае 2015 годов в опросах, которые проводились в рамках проекта «Рефорум» Белорусского института стратегических исследований. В обоих случаях сторонников реформ было, как и сейчас, больше 70%. Но распределялись они совсем иначе.

В 2014 году 43,3% сторонников реформ хотели увеличения роли государства, и лишь 33% — уменьшения. В 2015-м — уже 45,4% «реформаторов» выступали за первый вариант, а 36,1% из них хотели меньше государства в экономике.

А вот как белорусы оценивали экономическое положение страны и самих себя в апреле.



Опрос проходил с 28 марта по 13 апреля по всей Беларуси, в нем приняло участие 1063 человека по репрезентативной выборке.

 
 
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Почти 80% белорусов считают, что стране нужны экономические реформы, и почти 60% из них хотят видеть уменьшение роли государства.

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