Записки участника аукциона. Торги 27 июля: участки от $4 тыс. возле Дубровского водохранилища

Участок очень низкий, частично затопленный. Думается, что на этом месте большую часть года будет стоять вода. Выделен земельный надел на окраине, в низине у леса. Сосед имеется только слева. Из коммуникаций есть электричество, подъезд ― условная накатанная дорога на резком склоне. В непосредственной близости от участка проходит трасса М3. До Дубровского водохранилища отсюда чуть больше 1 километра.







