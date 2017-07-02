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Записки участника аукциона. Торги 27 июля: участки от $4 тыс. возле Дубровского водохранилища

03.07.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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дер. Прилепы (Лот № 3)

Записки участника аукциона. Торги 27 июля: участки от тыс. возле Дубровского водохранилища
Записки участника аукциона. Торги 27 июля: участки от тыс. возле Дубровского водохранилища

Вакантный участок выставляется на торги не в первый раз. Площадка угловая, ровная, заросшая бурьяном. Подъезд ― накатанная дорога. Рядом жилые дома, некоторые соседи строятся, напротив поле, на котором также выделены новые земельные участки. Из коммуникаций есть электричество и газ. Всего в 1,5 км от участка находится Дубровское водохранилище.

Записки участника аукциона. Торги 27 июля: участки от тыс. возле Дубровского водохранилища
Записки участника аукциона. Торги 27 июля: участки от тыс. возле Дубровского водохранилища
Записки участника аукциона. Торги 27 июля: участки от тыс. возле Дубровского водохранилища
Записки участника аукциона. Торги 27 июля: участки от тыс. возле Дубровского водохранилища

Общая площадь участка — 11,32 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br30 тыс.;

Координаты участка: 54°04'09.2"N 27°49'16.0"E;

Расстояние до МКАД: 25,3 км;

Кадастровый номер: 624883008301000549;

дер. Прилепская Усяжка, участок № 2 (Лот № 4)

Записки участника аукциона. Торги 27 июля: участки от тыс. возле Дубровского водохранилища
Записки участника аукциона. Торги 27 июля: участки от тыс. возле Дубровского водохранилища

Участок выделен на пустыре на окраине населенного пункта. Ландшафт местности холмистый, но площадка довольно ровная. Жилые дома есть слева и напротив. Справа от участка ― поле и лесополоса. Из коммуникаций заявлено только электричество. До Дубровского водохранилища отсюда ехать всего 3,5 км.

Записки участника аукциона. Торги 27 июля: участки от тыс. возле Дубровского водохранилища
Записки участника аукциона. Торги 27 июля: участки от тыс. возле Дубровского водохранилища
Записки участника аукциона. Торги 27 июля: участки от тыс. возле Дубровского водохранилища

Общая площадь участка — 10,98 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br12 тыс.;

Координаты участка: 54°05'41.9"N 27°52'38.3"E;

Расстояние до МКАД: 27,6 км;

Кадастровый номер: 624883008201000112;

дер.  Дуброва (Лот №5)

Записки участника аукциона. Торги 27 июля: участки от тыс. возле Дубровского водохранилища
Записки участника аукциона. Торги 27 июля: участки от тыс. возле Дубровского водохранилища

Участок очень низкий, частично затопленный. Думается, что на этом месте большую часть года будет стоять вода. Выделен земельный надел на окраине, в низине у леса. Сосед имеется только слева. Из коммуникаций есть электричество, подъезд ― условная накатанная дорога на резком склоне. В непосредственной близости от участка проходит трасса М3. До Дубровского водохранилища отсюда чуть больше 1 километра.

Записки участника аукциона. Торги 27 июля: участки от тыс. возле Дубровского водохранилища
Записки участника аукциона. Торги 27 июля: участки от тыс. возле Дубровского водохранилища
Записки участника аукциона. Торги 27 июля: участки от тыс. возле Дубровского водохранилища

Общая площадь участка — 9,67 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br8 тыс.;

Координаты участка: 54°06'47.5"N 27°48'25.6"E;

Расстояние до МКАД: 23,2 км;

Кадастровый номер: 624885001601000127;

Фото: Павел Садовский

 
 
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27 июля состоится открытый аукцион по продаже земельных участков в Смолевичском районе. На торги выставлено пять лотов по стартовой цене от $4 тыс. Три вакантных...

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