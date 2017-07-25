«Савушкин продукт» уже владеет несколькими сельхозпредприятиями и молочными заводами в Пинске, Столине и Высоком.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Компания «Савушкин продукт» купила акции двух сельскохозяйственных предприятий и завода по производству сыров в Каменецком районе.

«В настоящее время ОАО „Савушкин продукт“ продолжает работу по наращиванию числа собственных сельхозпредприятий, специализирующихся на молочно-товарном производстве», — сообщила Naviny.by заместитель генерального директора по связям с общественностью ОАО «Савушкин продукт» Елена Бабкина.

Так, в прошлом году компания приобрела контрольный пакет акций убыточного хозяйства ОАО «Каленковичи».

«Применив отработанную методику, удалось в короткие сроки получить положительную динамику: только за год темп роста валового надоя по хозяйству составил 114,3%. Сегодня все производимое хозяйством молоко соответствует сорту „Экстра“. В хозяйстве идет реконструкция действующих ферм, планируется строительство новой фермы на 1500 голов дойного стада», — отметила заместитель гендиректора ОАО «Савушкин продукт».

В текущем году, по ее словам, начата аналогичная работа по оздоровлению ОАО «Каменецкая пуща».

В «Каленковичах» рассказали, что «Савушкин продукт» владеет 94% акций предприятия. «Мы их подведомственная организация. Они нас выкупили», — сказали Naviny.by в сельхозорганизации.

Процесс выкупа «Каменецкой пущи» еще продолжается. «Последний раз [у них] было где-то семьдесят с чем-то или восемьдесят процентов [акций]», — сообщили Naviny.by в сельхозорганизации. Впоследствии это хозяйство планируют присоединить к ОАО «Каленковичи».

Это не первые колхозы, которые приобретает «Савушкин продукт». В декабре 2005 года компания выкупила СПК «Олтуш» в Малоритском районе и переименовала его в «Савушкино». Там отрабатываются методы повышения эффективности дойного стада.

«За десять лет в УП «Савушкино» практически вдвое выросла молочная продуктивность скота, составив по году 7793 кг молока на корову. Валовой надой по хозяйству в 2016 году составил около 19 тысяч тонн молока, что в четыре раза превышает объем молока, полученного хозяйством в 2005 году (на момент присоединения к ОАО «Савушкин продукт»). В сутки только это хозяйство поставляет нам около 60 тонн молока. Причем все молоко соответствует сорту «Экстра», — сообщила Елена Бабкина.

По ее словам, накопленный в «Савушкино» опыт распространяется на всю сырьевую зону в целом.

«В результате нам удалось достичь значительного роста объемов поступающего сырья по сырьевой зоне (динамика роста за 6 месяцев 2017 года к аналогичному периоду 2016 года составила 107,7%). Повысилось и качество получаемого молока, 88% которого соответствует сорту „Экстра“ и высшему сорту», — подчеркнула заместитель гендиректора ОАО «Савушкин продукт».

Кроме сельхозпредприятий, «Савушкин продукт» также владеет молочными заводами в Пинске и Столине, которые специализируются на выпуске сыров. А год назад компания купила 30% акций белорусско-российского ОАО «Беловежские сыры» в городе Высоком Каменецкого района.

«Мы поставляем им некоторые товары. На сегодняшний день продаем полуфабрикат для последующего производства [сыров]», — рассказали Naviny.by на предприятии в Высоком.

В «Савушкин продукт» вложение денег в ОАО «Беловежские сыры» рассматривают как возможность наращивания производственных мощностей и расширения ассортимента продукции в дальнейшем.

ОАО «Савушкин продукт» является лидером молочной отрасли Беларуси. Предприятие производит свыше 200 наименований продукции, которая поставляется в два десятка стран.

По итогам прошлого года выручка компании составила 768 млн рублей, увеличившись на 20% по сравнению с позапрошлым годом. Чистая прибыль компании увеличилась в 95 раз — до 8,85 млн рублей.

Основным владельцем «Савушкин продукт» является Александр Мошенский , который входит в тройку самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.