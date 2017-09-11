Минсельхоз РФ обиделся на дешевый белорусский сахар

МИНСК, 12 сен — Sputnik. Казахстан и Беларусь, которые импортируют сахар из третьих стран без пошлин, ухудшают ситуацию на этом рынке внутри ЕАЭС и создают неблагоприятные условия для российских производителей, считает министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"Беспошлинный импорт сахара в Казахстан и Беларусь из Бразилии, Таиланда, Евросоюза создает неравные условия хозяйствования отечественным производителям свекловичного сахара в странах ЕАЭС", — сказал РИА Новости Ткачев.

По его словам, фактически это создает ограничения для экспорта российского сахара на территорию двух стран, ведет к падению цен, сокращению посевных площадей в будущем и рискам банкротства сельхозпредприятий и сахарных заводов.

Российский министр отметил, что в мире растет производство сахара, что создает риски перепроизводства и снижения цены, с учетом неравных условий торговли сахаром внутри ЕАЭС.

РФ предлагает пакет мер

По словам Ткачева, Минсельхоз разработал план мероприятий по стабилизации положения на рынке сахара. Ведомство планирует провести мониторинг поступления на территорию стран ЕАЭС сахара из третьих стран, а также подготовить предложения по экспорту излишков российского сахара.

Для выравнивания на территории стран ЕАЭС условий хозяйствования производителей сахара и сахаросодержащей продукции, в том числе кондитерской и безалкогольной продукции, Минсельхоз России обратится в министерство экономического развития РФ с просьбой рассмотреть на площадке Евразийской экономической комиссии два вопроса. Первый — о принятии единых правил импорта сахара и предложении белорусской и казахстанской стороне закупать российский сахар взамен импорта сахара-сырца из стран дальнего зарубежья. Второй вопрос — об изъятии белого сахара из перечня товаров, разрешенных к помещению для переработки в режиме свободной экономической зоны и свободного таможенного склада.

Уплата пошлин — военная тайна

В Беларуси действует четыре сахарных завода, которые входят в состав концерна Белгоспищепром. Специфика сахарной отрасли страны предусматривает, что с осени до примерно середины зимы заводы перерабатывают сахарную свеклу, после чего переходят на переработку сахара-сырца, который Беларусь закупает по импорту.

Ни на одном из сахарных заводов страны, а также в концерне Белгоспищепром Sputnik не смогли дать ответа на вопрос, уплачивает ли республика ввозные таможенные пошлины при импорте сахара-сырца.

Кроме того, представители отрасли не смогли пояснить, осуществляет ли республика ввоз из-за рубежа белого сахара, который является продуктом, полностью готовым к употреблению в пищу и не требует дальнейшей переработки.

На все вопросы Sputnik собеседники агентства отвечали, что "не имеют на это полномочий".