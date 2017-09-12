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На полгода продлили процедуру ликвидации фабрики "КИМ" из-за долгов по зарплате
13.09.2017 13:05 — Новости Экономики | Tut.by
Экономический суд Витебской области продлил на полгода процедуру ликвидации обанкротившегося ОАО «КИМ». Об этом сообщила судья экономического суда Ирина Фролова.
Решение о продлении срока ликвидации
По словам управляющего Павла Зайца, остаются непогашенными требования кредиторов второй очереди на сумму свыше 1 млн рублей. Сюда входят зарплатные долги, а также задолженность по платежам в Фонд соцзащиты и страховым взносам. Общий размер долговых обязательств банкрота, включенных в реестр, превышает 16,8 млн рублей.
Единственным способом максимально удовлетворить требования кредиторов остается распродажа имущества. За период ликвидации продали 4 объекта недвижимости.
Только в начале 2017 года завершилась регистрация недвижимости на основной производственной площадке предприятия на улице М. Горького в Витебске на земельном участке площадью более 9 га с подъездными путями, едиными системами отопления протяженностью 3,5 км, водоснабжения и канализации (свыше 7 км). В результате 53 здания и сооружения распределили по 21 лоту и выставили на торги, но они пока проходят нерезультативно.
В этом году реализовали более 100 единиц технологического оборудования на общую сумму около 190 тыc. рублей. При этом общее количество выставленного на продажу оборудования превышает тысячу наименований. Низкий спрос объясняется физическим и моральным износом большинства активов, а также высокой ценой, пояснил Павел Заяц.
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Процедура ликвидации фабрики длится уже 2 года.
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