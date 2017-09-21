В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Водосточные системы и особенности их выбора Вряд ли кого-то нужно сегодня убеждать в том, что практически любому дому необходимы водостоки. Однако к данному этапу строительства бюджет обычно заканчивается, и...

Вряд ли кого-то нужно сегодня убеждать в том, что практически любому дому необходимы водостоки. Однако к данному этапу строительства бюджет обычно заканчивается, и на водостоках нередко пытаются сэкономить, полагая, что они являются второстепенной деталью. Такой подход становится причиной многочисленных ошибок при строительстве, в результате которых через некоторое время, а иногда уже к следующему сезону, домовладельцу приходится обновлять фасад или ремонтировать отмостку. Самый первый вопрос выбора водосточной системы и, пожалуй, самый важный, это вопрос материала водостоков. Пластиковые водостоки дешевле и при этом могут показаться более надежными и долговечными, поскольку пластик не подвержен коррозии даже в случае повреждения поверхности. Однако первое впечатление обманчиво.Коэффициент температурного расширения пластиковых труб и желобов в разы больше, чем у металлических. Это значит, что при нагревании солнцем элементы системы будут существенно удлиняться, а на морозе, напротив, становиться короче. Изменяется и диаметр, хотя и не так заметно для глаза. Всё это существенно усложняет эксплуатацию системы, поскольку ее довольно трудно смонтировать таким образом, чтобы уже через 1-2 сезона узлы сопряжения не повело.В ряде случаев деформация может носить и более серьезный характер, если при изготовлении пластиковых элементов производитель экономит на дорогих присадках для поливинилхлоридной смеси, от которых зависят прочностные характеристики изделия и устойчивость цвета материала. При серьезных минусовых температурах такой материал становится хрупким и может треснуть в результате механического напряжения.Нередко пластиковые водостоки разрывает лед. Как известно, вода при замерзании расширяется. Наконец, хрупкий материал может не выдержать нагрузки съезжающего с кровли снега. И там, где металлический водосток в худшем случае просто деформируется, пластиковый часто срывается вниз.Металлические же водостоки к температуре практически нечувствительны и прекрасно переносят жару и холод в диапазоне от минус 60 до плюс 120 градусов. Однако их тоже следует выбирать вдумчиво, в первую очередь обращая внимание на толщину стали и материал покрытия.С точки зрения устойчивости к внешним воздействиям самыми долговечными являются медь и цинк-титан, которые не подвержены коррозии и могут служить 100-150 лет. Они вообще не требуют искусственного покрытия, поскольку его роль выполняет естественно образующаяся благородная патина, имеющая как защитную, так и эстетическую функцию.Медные и цинк-титановые водосточные системы можно встретить в элитных коттеджных поселках и в многоэтажных комплексах бизнес-класса. Чаще применяются системы из оцинкованной стали с полимерным покрытием. И здесь следует обращать внимание на качество продукции, советует Екатерина Мясникова, руководитель отдела по работе с дилерской сетью компании Стил Технолоджи.Сегодня на рынке можно встретить сталь очень разного качества, и многие производители водостоков выбирают самую дешевую, стремясь привлечь покупателя ценой. В результате срабатывает известная пословица "Скупой платит дважды". Водостоки быстро приходят в негодность, и их приходится менять, то есть платить фактически двойную цену. Поэтому никогда не стоит пренебрегать техническими характеристиками продукции и обязательно обращать внимание на сертификаты.Мы используем в производстве европейскую сталь концерна SSAB. Сталь GREENCOAT с премиальным полимерным покрытием PURAL и PURAL MATT на основе полиуретана имеет толщину 0,6 миллиметра и высокое, от 275 граммов на квадратный метр, содержание цинка. Наша гарантия как производителя продукции из этого материала достигает 15 лет, при этом гарантия от концерна SSAB на саму сталь, а это гарантия отсутствия сквозной коррозии, достигает 30 лет.На рынке присутствуют и более экономичные варианты сырья, сталь с полимерным покрытием POLYESTER или PLASTISOL. Тем не менее мы для производства водосточных систем используем премиальное покрытие на основе полиуретана, у которого высокая устойчивость к ультрафиолету, механическим повреждениям и загрязнениям. рассказывает Екатерина Мясникова.Особое внимание следует обращать на элементы крепления, особенно на крюки, поддерживающие водосточные желоба. Многие потребители считают этот элемент второстепенным и не придают значения качеству его изготовления. Недобросовестные продавцы, в свою очередь, комплектуют качественные водостоки дешевыми крюками. Особенно опасный вариант представляют изделия из тонколистовой стали.При их использовании желоба провисают, отгибаются, вода льется через край, а нередко система вообще не выдерживает нагрузки и срывается. Мы делаем крюки из оцинкованной стали толщиной 4 миллиметра, с дополнительным ребром жесткости. Причем для каждого типа водостоков и варианта крепления предусмотрена своя конструкция крюка, говорит Екатерина Мясникова.А все ли водостоки устроены одинаково. Оказывается, нет. Выше уже было показано, что от такого, казалось бы, второстепенного элемента, как крюк, самым серьезным образом зависит надежность всей системы. И это далеко не единственное различие водостоков от разных производителей.Например, всем известно, что вода нередко замерзает внутри труб. Деформация для металлической системы при этом чаще всего совсем незаметна, поскольку давление льда изнутри распределяется равномерно по всей окружности трубы. А вот швы могут не выдержать и разойтись. В Стил Технолоджи придумали, как решить эту проблему.У большинства производителей замок шва водосточной трубы расположен снаружи, поскольку так значительно проще ее изготовить. Когда трубу распирает изнутри, замок начинает постепенно разгибаться, и пусть не в первую зиму, но со временем может разойтись совсем. У нас замки загнуты по внутренней поверхности трубы.С точки зрения технологии производства это сделать сложнее, но зато давление изнутри не разгибает их, а, напротив, спрессовывает, делая ещё прочнее, объясняет Михаил Ванян, менеджер по продажам компании Стил Технолоджи, производителя эксклюзивных водосточных систем и аксессуаров для кровли торговой марки AQUASYSTEM.Специалист советует обратить внимание на конструкцию сопряжений трубы. Чаще всего каждая труба имеет с одной стороны заужение, которое вставляется в следующую трубу. В результате внешне труба выглядит цельной, однако в местах заужений может застревать мусор и впоследствии намерзать лед.В Стил Технолоджи делают наоборот. Каждая труба расширяется на одном конце. Небольшие утолщения в местах сопряжения незаметны, зато внутренний диаметр водостока остается постоянным, и потоку воды ничего не мешает.Традиционно слабым местом металлических водостоков является элемент для соединения желоба. Зачастую в процессе монтажа рабочие защелкивают и отгибают соединитель желоба по нескольку раз, в результате чего металл в месте сгиба или переламывается сразу, или это происходит спустя время. В системе AQUASYSTEM соединитель желоба имеет поворотные петли, что делает их многоразовыми.Еще одним ноу-хау компании является элемент жесткости, который служит для соединения желоба с другим желобом, или углом желоба. Это оцинкованная трубка, которая вставляется в завиток желоба, что существенно увеличивает прочность соединения.Использование этого элемента необязательно, наши водостоки могут монтироваться и традиционным способом. Но такая возможность предусмотрена, и нередко потребители и монтажники находят этот способ соединения более надежным, говорит Екатерина Мясникова.Итак, в водостоках важно все. Материал, качество изготовления, особенности конструкции. Выбранный вариант должен быть удобным в монтаже, удачно сочетаться с дизайном фасада и кровли, иметь реальную гарантию производителя, чтобы избавить покупателя от незапланированных трат в будущем.www.asyst.ru