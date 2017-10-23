МАРТ: торговая сеть АЛМИ боролась с конкурентами нечестными методами

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило факт недобросовестной конкуренции в действиях ЗАО "Юнифуд" (сеть магазинов "АЛМИ"), сообщили Sputnik в пресс-службе МАРТ.



© Sputnik / Виктор Толочко МАРТ vs ритейлеры: как занять лучшую полку под свой товар в магазинах?

Факты нарушения норм антимонопольного законодательства торговой сетью были выявлены в Гомельской области.

"Представитель АЛМИ направил электронные письма в адрес 25 компаний, которые являлись поставщиками его конкурента, с требованием перестать сотрудничать с последним. При этом в письме говорилось, что если поставщики не подтвердят факт прекращения сотрудничества с конкурентами, "Юнифуд" расторгнет с ними договоры", – рассказали в МАРТ.

Таким образом, ЗАО "Юнифуд" был нарушен запрет, установленный пп. 1.4 п. 1 ст. 16 закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции".

В МАРТ отметили, что этим законом в республике запрещается недобросовестная конкуренция. В качестве такой конкуренции могут быть расценены призывы, обращения к другим хозяйствующим субъектам, иные действия или угрозы со стороны компании, которые направлены на препятствование формированию деловых связей конкурента, их нарушение или расторжение.

"По результатам принятия решения по данному факту на заседании соответствующей комиссии МАРТ установлен факт наличия нарушения антимонопольного законодательства. В адрес ЗАО "Юнифуд" было направлено предписание об устранении нарушения, которое впоследствии субъект исполнил", – добавили в пресс-службе министерства.