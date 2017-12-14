В модернизацию Барановичского хлопчатобумажного объединения за пять лет вложено 33,5 млн евро

На техническое перевооружение ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» за 2012−2016 годы израсходовано 33,5 миллионов евро, сообщили БЕЛТА на предприятии.



Фото: vk.com/blakit_bpho

В общем объеме инвестиций, вложенных за пять лет в техперевооружение, 2 миллиона евро составляют собственные средства предприятия. Последний этап модернизации здесь стартовал в 2014 году. За этот период в производственных корпусах установлено около 200 единиц сложного технического оборудования, созданы новые технологические цепочки. В настоящее время идет монтаж оборудования второй очереди прядильной фабрики. Его ввод в эксплуатацию позволит выпускать новые виды пряжи: двух- и трехкомпонентные, с добавлением льна, вискозы, полиэфиров. Тем самым предприятие сможет разнообразить ассортимент выпускаемой продукции. Недавно в БПХО введена в эксплуатацию машина для цифровой печати — уникальное оборудование, позволяющее делать дизайн максимальной сложности. В дополнение к ней был заключен лицензионный договор с компаниями Disney и Marvel .

«Стратегия развития предприятия заключается в том, чтобы максимально выйти на изготовление готового продукта. Еще семь лет назад основной упор делался на изготовление тканей суровых, неотделанных, продавалось много пряжи. Благодаря модернизации мы изменили приоритеты, переориентировались на получение законченного продукта с большей добавленной стоимостью», — отметил генеральный директор ОАО Иван Турчак.

Модернизация производства позволила предприятию уверенно закрепиться на внутреннем рынке — продукция БПХО сейчас занимает практически половину его объемов.

«Следующей задачей был экспорт. В этом году его рост будет в полтора раза больше, чем в прошлом. В следующем году мы рассчитываем сохранить эту динамику. Тем более, контакты, которые налаживаются, позволяют надеяться на такие результаты. Сейчас мы достаточно активно работаем как с традиционными рынками (Россия, Украина, Казахстан), так и с новыми. Недавно был подписан договор о поставках продукции в Чили. В этом году сделаем туда пробные поставки на сумму около 200 тысяч долларов. На следующий год планируем выйти на объем в 1 миллион долларов в эту страну», — сообщил руководитель предприятия.