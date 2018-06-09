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Беларусь и Россия подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции

09.06.2018 20:56 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 9 июня. Россельхознадзор и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции.

Как сообщается на сайте российского ведомства, 9 июня в Москве состоялось совещание представителей сторон, которое "стало логичным продолжением достигнутых накануне договоренностей на уровне правительств двух стран". Ключевым итогом встречи стала разработка и подписание дорожной карты двустороннего сотрудничества Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции на 2018 год.

В документе прописаны ключевые мероприятия, осуществление которых будет способствовать скорейшему урегулированию ситуации в части взаимных ограничений на поставки продукции предприятий России и Беларуси, отмечают в Россельхознадзоре.

В ходе диалога стороны также пришли к соглашению об отмене с 11 июня временных ограничений на поставки продукции четырех белорусских предприятий: ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" (убой, разделка птицы, производство готовой мясной продукции); ООО "Вахавяк Плюс" (убой КРС, переработка и разделка мяса, производство сырых полуфабрикатов, жилованного блочного мяса), ООО "Гродненский мясокомбинат" (убой КРС и свиней, разделка, производство готовой мясной продукции); ООО "Белэкотехника" (производство комбикормов).

Также определены сроки и условия, при выполнении которых, Россельхознадзор сможет отменить временные ограничения на поставки в Россию продукции некоторых других белорусских предприятий. Обозначено, что при условии предоставлении белорусской стороной документов о проведении лабораторного мониторинга по группам риска, которые определены Россельхознадзором, ведомство с 11 июня восстановит право экспорта молочной продукции для еще трех белорусских предприятий. Их названия Служба опубликует в ближайшее время.

Одновременно с этим Россельхознадзор констатировал, что белорусская сторона продолжает поставлять в Россию продукцию с многочисленными нарушениями требований законодательства ЕАЭС. В связи с этим, ведомство вынуждено ввести с сегодняшнего дня режим временных ограничений в отношении двух компаний, продукция которых не может быть признана безопасной: ОАО "Витебский мясокомбинат" (повторное выявление бактерий группы кишечной палочки в говядине); ОАО "Молоко", Витебск, производственный цех в Новолукомле (выявление альбендазола в молоке питьевом, поставляемом наливом). Запрещается поставка всех видов продукции, производимых указанным предприятием.

Кроме того, в связи с выявлением несоответствий нормам и требованиям России и Евразийского экономического союза в продукции животного происхождения, поступившей из Беларуси, Россельхознадзором вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении: ЗАО "Агрокомбинат Несвижский" (выявление бактерий группы кишечной палочки и бактерий группы Listeria monocytogenes в говядине); Мостовский филиал Гродненского областного потребительского общества (выявление бактерий группы кишечной палочки в говядине); ООО "ПокетПак" (выявление тетрациклиновой группы антибиотиков в концентрате белково-жировом формованном); ОАО "Калинковичский мясокомбинат" (выявление остатков тетрациклиновой группы антибиотиков (тетрациклина) в говядине); ОАО Слуцкий сыродельный комбинат", Стародорожский производственный участок (выявление растительных жиров в масле сливочном); КПУП Форелевое хозяйство "Лохва" (выявление бактерий группы кишечной палочки в рыбе).

Отмечено, что пробы от сливочного масла, в котором были обнаружены растительные жиры, производства ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", были отобраны в одном из детских садов Махачкалы.

В ходе переговоров стороны также договорились, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси проведет расследование причин обнаружения нитратов в молочной продукции, произведенной шестью предприятиями: ГП "Молочный гостинец", Солигорский филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат, ПУП "Оршанский молочный комбинат", СООО "Данон Пружаны", Нарочанский филиал ОАО "Молодечненский молочный комбинат", ОАО "Минский молочный завод №1".

Результаты расследования стороны планируют обсудить в рамках двусторонних переговоров в ближайшее время. Вместе с тем, на время проведения проверки данных предприятий Россельхознадзор вынужден ввести в их отношении режим усиленного лабораторного контроля.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Минск, 9 июня. Россельхознадзор и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси подписали дорожную карту по процедуре снятия...
 
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