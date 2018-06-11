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Замглавы МИД Армении: Решение Беларуси продать Азербайджану РСЗО "Полонез" нелогично
12.06.2018 07:30 — Новости Экономики | Tut.by
Министерство иностранных дел Армении сожалеет о решение Беларуси продать Азербайджану реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Рубен Рубинян армянской службе
«Сожалеем, что Беларусь, являясь дружественной нам страной, будучи вовлеченной с нами в многосторонних форматах и имея союзнические обязательства, продает вооружение стране, которая имеет с нами конфликт», — заявил замминистра иностранных дел Армении Рубен Рубинян.
Он отметил, что Армения как в прошлом, так и в дальнейшем поднимет эти вопросы в соответствующем порядке.
Заместитель главы МИД Армении заявил, что продажа вооружений Азербайджану со стороны Беларуси не очень логична. «Это нелогично, учитывая дружественные и союзнические отношения между Арменией и Беларусью», — отметил Рубен Рубинян.
Недовольство армянской стороны понятно — Армения и Беларусь, в отличие от Азербайджана, являются союзниками по ОДКБ — военной организации, созданной на постсоветском пространстве. Продажа «Полонезов» Азербайджану, с которым у Армении напряженные отношения из-за Нагорного Карабаха, могут привести к ухудшению отношений Минска и Еревана.
Напомним, что в апреле этого года стало известно, что Азербайджан
Во время майской встречи на саммите ЕАЭС в Сочи президента Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра Армении Никола Пашиняна поднимался вопрос поставок оружия из Беларуси в Азербайджан. По его словам, реакция Лукашенко на его слова «была нормальной», сообщал сайт
Примечательно, что о поставках Беларусью «Полонезов» в Азербайджан стало известно 11 июня. Именно в этот день президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Азербайджан и Армению с 25-летием со дня установления дипломатических отношений.
«Оба государства [Беларусь и Азербайджан] плодотворно взаимодействуют на многосторонних площадках, занимают солидарные позиции по ключевым международным проблемам. Совместными усилиями выстроен прочный экономический фундамент сотрудничества, реализуется ряд проектов в области промышленности», — говорится в
«За прошедшую четверть века белорусско-армянские связи приобрели устойчивую динамику развития, поддерживается конструктивный диалог. Фундаментом плодотворного сотрудничества обоих государств всегда были прочные традиции дружбы и взаимопонимания между нашими народами», — говорится в
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