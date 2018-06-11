Министерство иностранных дел Армении сожалеет о решение Беларуси продать Азербайджану реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Рубен Рубинян армянской службе «Радио Свобода» .



11 июня президент Азербайджана торжественно открыл новую ракетную часть и продемонстрировал белорусские "Полонезы". Фото: пресс-служба президента Азербайджана

«Сожалеем, что Беларусь, являясь дружественной нам страной, будучи вовлеченной с нами в многосторонних форматах и имея союзнические обязательства, продает вооружение стране, которая имеет с нами конфликт», — заявил замминистра иностранных дел Армении Рубен Рубинян.

Он отметил, что Армения как в прошлом, так и в дальнейшем поднимет эти вопросы в соответствующем порядке.

Заместитель главы МИД Армении заявил, что продажа вооружений Азербайджану со стороны Беларуси не очень логична. «Это нелогично, учитывая дружественные и союзнические отношения между Арменией и Беларусью», — отметил Рубен Рубинян.

Недовольство армянской стороны понятно — Армения и Беларусь, в отличие от Азербайджана, являются союзниками по ОДКБ — военной организации, созданной на постсоветском пространстве. Продажа «Полонезов» Азербайджану, с которым у Армении напряженные отношения из-за Нагорного Карабаха, могут привести к ухудшению отношений Минска и Еревана.

Напомним, что в апреле этого года стало известно, что Азербайджан заинтересовался покупкой «Искандеров». По первому контракту Минск должен был поставить Баку десять комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т.д.). Военные аналитики рассматривали этот контракт как «несколько запоздалый ответ Азербайджана на поставки Россией комплексов „Искандер“ в Армению».



Фото: пресс-служба президента Азербайджана

Во время майской встречи на саммите ЕАЭС в Сочи президента Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра Армении Никола Пашиняна поднимался вопрос поставок оружия из Беларуси в Азербайджан. По его словам, реакция Лукашенко на его слова «была нормальной», сообщал сайт News.am .

Примечательно, что о поставках Беларусью «Полонезов» в Азербайджан стало известно 11 июня. Именно в этот день президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Азербайджан и Армению с 25-летием со дня установления дипломатических отношений.

«Оба государства [Беларусь и Азербайджан] плодотворно взаимодействуют на многосторонних площадках, занимают солидарные позиции по ключевым международным проблемам. Совместными усилиями выстроен прочный экономический фундамент сотрудничества, реализуется ряд проектов в области промышленности», — говорится в поздравлени и Минска Баку.

«За прошедшую четверть века белорусско-армянские связи приобрели устойчивую динамику развития, поддерживается конструктивный диалог. Фундаментом плодотворного сотрудничества обоих государств всегда были прочные традиции дружбы и взаимопонимания между нашими народами», — говорится в поздравлени и Минска Еревану.