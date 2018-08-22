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"Отношения не могут существовать без шероховатостей". Песков о новой встрече Лукашенко и Путина
22.08.2018 15:21 — Новости Экономики | Tut.by
В Кремле рассказали подробности предстоящей в среду
«Сегодня с рабочим визитом в Сочи прибывает президент Беларуси Александр Лукашенко, и президент продолжит рабочий день контактами с главой Беларуси», — сообщил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По его словам, Путин встретится с Лукашенко после переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинисте.
«Ожидаем также, что уже поздно вечером они вместе — главы России и Беларуси — посетят спортивное мероприятие», — добавил представитель Кремля.
На уточняющий вопрос журналиста Песков подтвердил, что Александр Лукашенко вместе с Путиным посетят девятый международный турнир по профессиональному боевому самбо «Платформа S-70»,
Противоречия в отношениях
Песков добавил, что любые противоречия в отношениях России и Беларуси носят рабочий характер и могут быть урегулированы.
Представитель Кремля напомнил о формате Союзного государства и о том, что Беларусь является ближайшим союзником и главным экономическим партнером РФ. «Объем отношений [Москвы и Минска] во всех сферах настолько велик, что эти отношения не могут осуществляться и существовать без шероховатостей. Это рабочие шероховатости, которые урегулируются», — сказал Песков. Он заключил, что «в том числе для этого и происходят встречи двух президентов».
За последнее время, напомним, между странами обострился нефтяной вопрос — Россия
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Путин встретится с Лукашенко после переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинисте
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