ЕЭК: Россия нарушила право ЕАЭС, запретив поставки шампиньонов из Беларуси

Евразийская экономическая комиссия уведомит Россию о необходимости соблюдать право ЕАЭС из-за введения Россельхознадзором временных ограничений на поставки на шампиньонов из Беларуси, сообщается на сайте ЕЭК.



Фото: fsvps.ru

Сегодня состоялось обсуждение вопроса с участием белорусской и российской сторон.

«Уполномоченный орган России не вправе вводить ограничения (запреты) на поставки определенных видов продукции со всей территории государства-члена, такой запрет не соответствует положениям Договора о ЕАЭС и препятствует свободе движения товаров в союзе», — сказано в сообщении.

Белорусской стороне предложено усилить контроль за оборотом продукции растительного происхождения и выдачей фитосанитарных сертификатов.

Напомним, ввоз грибов из Беларуси в Россию был запрещен с 24 июля в связи с тем, что Россельхознадзор заподозрил одно из белорусских предприятий в реэкспорте запрещенной к ввозу в РФ польской продукции.

С 30 июля по 1 августа сотрудники Россельхознадзора проинспектировали в Беларуси 9 предприятий по производству шампиньонов на соответствие производимого объема грибов к тому, что поставляется на территорию России. Трем компаниям разрешили поставлять шампиньоны в РФ.