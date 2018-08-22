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ЕЭК: Россия нарушила право ЕАЭС, запретив поставки шампиньонов из Беларуси

22.08.2018 18:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Евразийская экономическая комиссия уведомит Россию о необходимости соблюдать право ЕАЭС из-за введения Россельхознадзором временных ограничений на поставки на шампиньонов из Беларуси, сообщается на сайте ЕЭК.


Фото: fsvps.ru

Сегодня состоялось обсуждение вопроса с участием белорусской и российской сторон.

«Уполномоченный орган России не вправе вводить ограничения (запреты) на поставки определенных видов продукции со всей территории государства-члена, такой запрет не соответствует положениям Договора о ЕАЭС и препятствует свободе движения товаров в союзе», — сказано в сообщении.

Белорусской стороне предложено усилить контроль за оборотом продукции растительного происхождения и выдачей фитосанитарных сертификатов.

Напомним, ввоз грибов из Беларуси в Россию был запрещен с 24 июля в связи с тем, что Россельхознадзор заподозрил одно из белорусских предприятий в реэкспорте запрещенной к ввозу в РФ польской продукции.

С 30 июля по 1 августа сотрудники Россельхознадзора проинспектировали в Беларуси 9 предприятий по производству шампиньонов на соответствие производимого объема грибов к тому, что поставляется на территорию России. Трем компаниям разрешили поставлять шампиньоны в РФ.

 
 
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Евразийская экономическая комиссия уведомит Россию о необходимости соблюдать право ЕАЭС из-за введения Россельхознадзором временных ограничений на поставки на...
 
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