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Международная выставка-ярмарка "Продэкспо-2018" открывается в Минске

23.10.2018 07:30 — Новости Экономики | БелТА  
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23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня открывается 24-я Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка "Продэкспо-2018", сообщили БЕЛТА организаторы.

Ключевым направлением деловой программы выставки станет обобщение мирового опыта производства и продвижения товаров продовольственной группы. Отдельным блоком пройдут семинары по особенностям взаимодействия с партнерами и экспорту в страны Юго-Восточной Азии, совместно со специалистами унитарного предприятия патентных услуг Белорусской торгово-промышленной палаты "Белпатентсервис" будут обсуждены актуальные вопросы охраны и защиты белорусских брендов при экспорте в Китай.

Кроме того, предусмотрено проведение многочисленных конкурсов-дегустаций, профессиональных конкурсов на звание лучших кондитеров, по итогам которых лучшие из лучших получат путевки на ведущие мировые конкурсы кондитерского мастерства.

"Участие в "Продэкспо-2018" позволит собрать и обобщить информацию, необходимую для выработки бизнес-решений, поможет понять, что действительно происходит на рынке, оценить тренды развития на ближайшую перспективу и наметить план шагов для успеха в будущем", - отмечают организаторы. В этом году, по их данным, значительно обновился состав участников, расширилась их география. Большой интерес к выставке проявили компании из России, Польши, Греции, Армении, Латвии, Молдовы, Узбекистана.

Работа выставки продлится по 26 октября.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня открывается 24-я Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка "Продэкспо-2018", сообщили БЕЛТА...
 
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