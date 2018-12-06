Россельхознадзор реабилитировал продукцию еще двух белорусских предприятий

Россельхознадзор с 7 декабря разрешает возобновить поставки продукции Глубокского молочно-консервного комбината и Молодечненского молочного комбината. Также расширен перечень продукции, которую разрешено ввозить в Россию с предприятия ОАО «Милкавита». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Такое решение Россельхознадзором принято по результатам двусторонних консультаций, проведенных 16 и 30 октября 2018 года, а также с учетом представленной в адрес Службы информации и гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

С 7 декабря Глубокскому молочно-консервному комбинату разрешено экспортировать в Россию масло, сыр, творог и творожную продукцию, сухую молочную сыворотку. Снят запрет и на поставки сыра Молодечненского молкомбината.

Также ведомство расширяет перечень продукции, которую разрешено ввозить в Россию с предприятия ОАО «Милкавита». С 7 декабря возможны поставки цельномолочной продукции данной компании.

Россельхознадзор предупреждает, что поставляемая в Россию продукция должна быть выработана не ранее 7 декабря 2018 года, а также сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Беларусь — крупнейший поставщик молока в Россию. По данным Россельхознадзора, в 2017 году Беларусь завезла в Россию 950,5 тыс. т молочной продукции, на ее долю пришлось 86% от всего российского импорта. Тем не менее, проблема поставок белоруской молочной продукции является одной из проблемных в торговле продукцией АПК между Россией и Беларусью. Россельхознадзор имеет серьезные претензии к этой продукции, в которой он обнаруживает антибиотики и другие нарушения российских требований.

Всего в Россию запрещен ввоз молочной продукции с более чем 40 белорусских предприятий. Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц высказывал надежду , что все проблемные вопросы по поставкам молока в Россию будут сняты в ноябре.

Однако официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано заявила , что Россия пока не готова снять ограничения на поставки белорусской «молочки».