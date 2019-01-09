Лукашенко на совещании c правительством обсуждает итоги переговоров с Путиным

Александр Лукашенко 10 января проводит совещание о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Нет необходимости говорить, что праздники закончились и надо интенсивно включаться в работу. Год предстоит нелегкий, — отметил Александр Лукашенко. — Нет необходимости, потому что мы не отдыхали так, как наши соседи, неделю-две. Мы давно приступили к работе, поэтому настроены на нужный лад».

Во время совещания глава государства предложил обсудить вопросы экономического и общественно-политического развития Беларуси в 2019 году. «Много об этом говорится и о том, что это предвыборный год — это действительно так. У нас достаточно вопросов, которые надо решать лучше, чем они решаются в настоящее время. Мы умеем решать эти вопросы», — сказал президент.

По его словам, предстоит обсудить в том числе вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, взаимодействием стран в формате ЕАЭС и ОДКБ. Отдельное внимание глава государства намерен уделить итогам переговоров с президентом России, которые состоялись в конце декабря прошлого года.

«Все это подлежит обсуждению, чтобы не было никаких недомолвок и, главное, чтобы у вас не оставалось каких-то сомнений по поводу решения чувствительных вопросов для нашей страны», — добавил Александр Лукашенко.

Напомним, последний раз президенты Беларуси и России провели переговоры 29 декабря. Они продолжались около 3,5 часа, но по итогам переговоров не было сделано никаких официальных заявлений. Эта была уже третья встреча президентов за месяц. На переговорах обсуждались, по словам российской стороны , «договор 1999 года» о создании Союзного государства, а также «финансовые запросы Минска». Сами президенты перед журналистами обменялись поздравлениями с Новым годом и протокольными заявлениями, но о сути переговоров ничего не рассказали.