|
Лукашенко на совещании c правительством обсуждает итоги переговоров с Путиным
10.01.2019 12:59 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко 10 января проводит совещание о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
«Нет необходимости говорить, что праздники закончились и надо интенсивно включаться в работу. Год предстоит нелегкий, — отметил Александр Лукашенко. — Нет необходимости, потому что мы не отдыхали так, как наши соседи, неделю-две. Мы давно приступили к работе, поэтому настроены на нужный лад».
Во время совещания глава государства предложил обсудить вопросы экономического и общественно-политического развития Беларуси в 2019 году. «Много об этом говорится и о том, что это предвыборный год — это действительно так. У нас достаточно вопросов, которые надо решать лучше, чем они решаются в настоящее время. Мы умеем решать эти вопросы», — сказал президент.
По его словам, предстоит обсудить в том числе вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, взаимодействием стран в формате ЕАЭС и ОДКБ. Отдельное внимание глава государства намерен уделить итогам переговоров с президентом России, которые состоялись в конце декабря прошлого года.
«Все это подлежит обсуждению, чтобы не было никаких недомолвок и, главное, чтобы у вас не оставалось каких-то сомнений по поводу решения чувствительных вопросов для нашей страны», — добавил Александр Лукашенко.
Напомним, последний раз президенты Беларуси и России
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По его словам, предстоит обсудить в том числе вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, взаимодействием стран в формате ЕАЭС и ОДКБ....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)