Годовщина визита Клинтона в Минск: Мог поехать на Курган Славы вместо Куропат, ел свою «ссобойку»

Ровно 25 лет назад состоялся первый и пока единственный визит президента США в Беларусь. Приезду Билла Клинтона в Минск предшествовали четыре года двусторонних визитов представителей внешнеполитических ведомств обеих стран и отказ Беларуси от ядерного оружия. С визитом связана длинная история подготовки и даже несколько казусов. Например, вместо Куропат Клинтона могли отвезти на Курган Славы, а вместо встречи с молодежью — на встречу с работниками часового завода.

«Визит президента США в Беларусь — результат сговора»



Билл Клинтон в Минске. Фото: Reuters

Официальная история дипотношений независимой Беларуси и США началась в 1991 году, когда председатель Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич направил письмо президенту США Джорджу Бушу с предложением установить дипотношения и обменяться посольствами. Конгресс это решение утвердил через год. В 1992 году министр иностранных дел Беларуси Петр Кравченко впервые посетил Вашингтон, а в 1993 году с официальным визитом в США прилетел Станислав Шушкевич. Именно тогда, как признается Шушкевич, он пригласил Клинтона в Минск.



Шушкевич встречает Клинтона в аэропорту. Фото: Сергей Брушко

«Если откровенно — официальный визит президента Соединенных Штатов Америки Билла Клинтона в Беларусь в январе 1994 года — результат моего сговора с Чрезвычайным и полномочным послом США в Республике Беларусь Дэвидом Суорцем, — вспоминает в своей книге „Моя жизнь, крушение и воскрешение СССР“ Станислав Шушкевич. — Я пригласил Клинтона посетить Беларусь с официальным визитом во время моего официального визита в Вашингтон. Он обещал приехать, и готов был сдержать слово».

В своих мемуарах бывший глава Совмина Беларуси Вячеслав Кебич высказывал мысль, что и сам Клинтон, и госдепартамент США относились к посещению Беларуси как к некоторому символическому акту, поскольку добровольный отказ молодой страны от владения ядерным оружием не имел прецедента, надо было как-то морально поощрить ее руководителей, дать гарантии безопасности.



Хиллари Клинтон в Минске. Фото из домашнего архива семьи Шушкевич

«Исходя из этого и разрабатывалась программа пребывания в Минске. Как и во время визита белорусской делегации в Вашингтон, она не предусматривала полноценного формата переговоров. Они лишь имитировались. На беседы с председателем Верховного Совета и премьер-министром, которые проводились отдельно, отводилось только по 30 минут», — писал Кебич.

Для визита такого уровня принимающей стороне нужно было создать все условия, в том числе и бытовые. В качестве гостевого дома для Билла Клинтона Шушкевич предложил американскому послу Суорцу большую резиденцию в Дроздах — бывший дом первого секретаря ЦК КПБ Машерова на 560 квадратных метров.

«Такой, знаете ли, белорусский «блэйрхаузик». Пригласил Дэвида Суорца, походили по комнатам, попарились в бане, поплавали в бассейне. Поделился с ним своими планами, обсудили детали возможного визита. Реакция посла была положительной. — При наличии такой резиденции может быть реализован любой вариант визита нашего президента. Я сообщу об этом в Госдепартамент», — вспоминает Шушкевич.

Экс-министр иностранных дел Петр Кравченко в своей книге «Беларусь на переломе: дипломатический прорыв в мир» рассказывает, что в 1993 году МИД Беларуси и белорусское посольство в Вашингтоне занимались подготовкой визита Билла Клинтона в Беларусь практически каждодневно. При этом возникало много неясностей и спорных вопросов. Большинство спорных моментов касалось именно тематики и формулировок документов. Но, как вспоминает Кравченко, непросто решались и протокольные вопросы, связанные с программой пребывания Билла Клинтона в Минске.

Например, вначале было неясно, как долго президент США пробудет в Минске, прибывает он с ночевкой или нет, состоится ли обед в честь американского президента. В декабре в 1993 года Госдепартамент уведомил белорусскую сторону, что в Минске Клинтон пробудет 6−7 часов (в итоге пробыл 8. — Прим.TUT.BY), и американцы готовы организовать ланч в американском посольстве, но согласны и с организацией обеда от имени принимающей стороны.

Вместо Куропат Клинтон мог поехать на Курган Славы

В рамках визита у Клинтона были запланированы переговоры, подписание двусторонних соглашений, возложение цветов на площади Победы и встреча с белорусской молодежью.

В планах была также позже ставшая знаменитой поездка американского президента в Куропаты и установка там памятной скамьи. Поездку на место массовых расстрелов, по воспоминаниям Кравченко, придумал Станислав Шушкевич. МИД, как утверждает экс-министр, о поездке в урочище не знал вплоть до января 1994 года и «никаких предложений об изготовлении гранитной скамейки Госдепартаменту не передавал».

«Да и подпись на ней в таких случаях подлежит согласованию. В данном случае ничего этого сделано не было. Американцы действовали напористо и жестко, исходя только из словесного обещания спикера белорусского парламента. Американцы поставили нас перед фактом, вспыхнул скандал», — вспоминает Кравченко.

Такой поворот событий привел к недопониманию в белорусском парламенте. Глава Совмина Вячеслав Кебич, по воспоминаниям Кравченко, вообще заявил, что он категорически против посещения Клинтоном Куропат, а КГБ и МВД заявили, что не смогут гарантировать безопасность американского президента в урочище: в январе темнеет рано, плюс у силовых ведомств не было практики проведения мероприятий на таком уровне в данном лесном массиве.

В итоге Верховный совет даже передал послу США в Беларуси Дэвиду Суорцу документ, в котором говорилось, что у правоохранительных органов Беларуси нет возможности гарантировать безопасность президента США «для исполнения ритуала в районе Куропат», и предлагал провести церемонию на Кургане Славы.

Американская сторона аргументы не приняла и заявила, что берет вопросы безопасности президента на себя. Но из-за скандала пришлось искать компромисс: изначально ехать в Куропаты Клинтон должен был сразу из аэропорта, но буквально накануне прилета Клинтона — 14 января — договорились, что посещение Куропат и установка скамьи станет финальной точкой в программе визита.



Во время установки скамьи в Куропатах. Фото: Сергей Брушко

Кроме программы пребывания, накануне встал вопрос и по поводу документов, которые должны были подписать в Минске: 14 января Клинтон в Москве подписал трехстороннее соглашение с Ельциным и Кравчуком по вопросам ядерного разоружения и компенсациям за полученный в ходе демонтажа ракет уран.



Скамья Клинтона не раз осквернялась вандалами. В 2001 года скамья была разбита неизвестными, после чего ее отреставрировали и вновь установили в Куропатах. Впоследствии скамья Клинтона не раз подвергалась нападению со стороны неизвестных лиц. Фото: «Радыё Свабода» / svaboda.org

«Мы яростно сопротивлялись такому неджентльменскому подходу американцев. Ночь с 14 на 15 января я провел в МИД. Сергей Мартынов и другие сотрудники нашего ведомства вели перманентные переговоры с командой Клинтона, настаивая, чтобы и в Минске он подписал с нами аналогичное соглашение. Компенсации за оружейный уран нам требовались как воздух», — вспоминает Петр Кравченко.

Вначале американцы не возражали против такого подхода. Но в 4 или 5 часов утра американская сторона заявила, что Клинтон словесно озвучит американскую позицию непосредственно на переговорах в Минске.

«Что Клинтон делал в самолете 30 минут?»

«Боинг» президента США приземлился в Минске в 10.20 утра 15 января. В своих книгах Петр Кравченко вспоминает, что и в это утро без казусов не обошлось — Клинтон не сразу вышел из самолета.

«Шушкевіч з жонкай і кіраўніком пратакольнай службы МЗС Беларусі Хвастовым прайшлі па дывановай дарожцы да трапа самалёта і сталі чакаць амерыканскага прэзідэнта, яго жонку і дачку. Праходзіць хвіліна, другая, трэцяя — дзверы прэзідэнцкага «Боінга» не адчыняюцца», — вспоминает Кравченко.

Простоять у трапа встречающим пришлось полчаса под мелким дождем вперемешку с мокрым снегом.

«Што рабіў у гэты час Клінтан? Ці спаў пасля позняга маскоўскага прыёму, ці галіўся, ці снедаў, ці выпрабоўваў гаспадароў на вынослівасць… Нарэшце, Біл Клінтан зрабіў ласку з`явіцца ў дзвярах самалёта. Твар прэзідэнта быў па-дзіцячаму нявінны і ціхамірны. Высокі, падцянуты, у модным паліто, ён выглядаў свежа і элегантна», — пишет Кравченко.

Как позже рассказывал бывший сотрудник белорусского МИД Дмитрий Хрол, 14-летняя дочка Челси Клинтон посмотрела в иллюминатор самолета, увидела поземку, серое небо и сказала: «А я не выйду».

«Американское руководство боялось разделить с нами чернобыльские хлеб и соль»

Из аэропорта делегация поехала в правительственную резиденцию в Войсковом переулке, где прошли двусторонние переговоры и церемония подписания документов. Интересно, что от официального обеда американский президент все же отказался. И между переговорами, подписанием документов и даже в автомобиле перекусывал «ссобойкой»: бутербродами и кофе, которые привез с собой.

«Вывод напрашивался однозначный: американское руководство боялось разделить с нами, образно говоря, чернобыльские хлеб и соль», — писал в своей книге экс-министр иностранных дел.

После переговоров состоялось возложение венка к Вечному огню на площади Победы и встреча с молодежью в Академии наук.



Билл Клинтон на площади Победы в Минске. Фото: Сергей Брушко

Вместо нее, кстати, Клинтона хотели попросить выступить перед коллективом Минского часового завода. Но посол США в Беларуси Суорц настоял на том, что Клинтон должен встретиться с молодыми учеными и студентами.

«Когда за несколько дней до встречи мне принесли «рассадку» приглашаемых на встречу президента с молодежью, я ахнул, — вспоминает Шушкевич. — Три первых ряда были отведены имеющим несомненные заслуги представителям старшего поколения, ветеранам войны и труда».

Клинтон в Академии наук.

Шушкевич распорядился в трех первых рядах посадить молодых людей, свободно владеющие английским языком. А дальше — всех, кого пригласили.

Кстати, у первой леди США в Минске была своя программа. Супруга руководителя Беларуси Ирина Шушкевич знакомила Хилари Клинтон с деятелями культуры и развозила гуманитарную американскую помощь в госпитали и военные части.



Фото из домашнего архива семьи Шушкевич

Кроме того дочь Клинтонов занималась в балетной школе, поэтому почти вся женская культурная часть свелась к общению с балетной труппой и ее руководителем Валентином Елизарьевым.

Позже в интервью Ирина Шушкевич рассказывала, что Хилари Клинтон произвела на нее очень сильное впечатление.



Ирина Шушкевич (слева) и Хилари Клинтон в Минске. Фото из домашнего архива семьи Шушкевич

«Спокойная, умная, привлекательная женщина, мгновенно оценивающая ситуацию и тонко чувствующая обстановку. Держит себя элегантно, непринужденно, с достоинством первой леди великой страны и в то же время предельно просто», — рассказывала Ирина Шушкевич.

Из Минска «Боинг» Клинтона вылетел в 18.30. Через два месяца — в марте 1994 года — Клинтон написали письмо министру иностранных дел Беларуси Петру Кравченко, в котором поблагодарил того за помощь во время визита в Минск.

«Надеюсь в скором времени снова посетить Минск», — написал Билл Клинтон.