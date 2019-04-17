На пути к электронному правосудию в IT-стране: Суд красивый, но пока бегаем в банк за штампиком

Источник материала: Tut.by

Вот любят у нас говорить: «IT-страна». Но, как правильно заметили умные люди, IT-страна измеряется не количеством резидентов ПВТ, экспортирующих услуги, а развитием технологий, в том числе информационных, внутри страны для граждан и организаций.



Андрей Зятьков, юрист, магистр юридических наук. Сторонник теории естественного права («Несправедливые законы не создают право» (с) Цицерон). Фото: Пробизнес

Начиная от простого на интуитивном уровне понятного интерфейса на сайтах поликлиник и разного рода администраций (с понятной и удобной формой обратной связи), до адекватных внедрений при использования электронных ключей, электронной подачи документов в налоговые органы и так далее.

И все это сказано не просто так.

Если кто-то не знал или забыл. Освежу память: речь про постановление Совмина от 23 марта 2016 № 235, Государственной программе развития цифровой экономики и информационного общества на 2016 − 2020 годы и прочую сопутствующую нормативку.

Тут фигурируют такие слова как «цифровая трансформация», «трансформация бизнес-процессов посредством ИКТ во всех сферах жизнедеятельности современного общества», речь и о развитии человеческого капитала, электронного здравоохранения и образования, развитие электронной занятости и социальной защиты населения.

Не знаю, как в остальных отраслях, а я возьму юридическую тему. А если совсем не распыляться — экономические споры.

Дело в том, что в свое время мне довелось поработать плотно в Российской Федерации и окунуться в их юридическую жизнь. И насколько я был удивлен качеством информационных ресурсов касательно разного рода экономических споров. С другой стороны, оно и понятно, Россию на ускоренное развитие информационных технологий толкнуло, в том числе, огромное территориальное пространство. А когда дебитор использует альтернативную ликвидацию путем присоединения к компании, и бегает по стране, его сложно поймать. Без общей и доступной базы данных вообще ничего не было бы понятно, что делать с таким должником. Ну, присоединилась компания и ладно, будем писать письмо правопреемнику. А открываешь выписку, к кому присоединилась, а там уже штук 200 компаний как под копирку в одну сливаются и все в долгах.

А с электронной формой тут вам и доскональная проверка контрагентов от имен директоров и наименования учредителей, где по цепочке можно проследить связь с оффшорными компаниями, до размеров уставного фонда и других интересных вещей! Есть еще проверка контрагента по исполнительным производствам, включая номера производств и конкретные суммы (даже штрафы ГИБДД в 500 рублей РФ) с номерами судебных приставов, которые редко отказываются пояснить ситуацию и не требуют 1 базовую величину за предоставление информации о том, что все взыскания в процессе.

А еще есть картотеки судебных дел с решениями (включая мотивировочные части) в ОТКРЫТОМ доступе. Завел ЭЦП и вперед. Слушай сказки о благонадежности отсрочки платежа, а сам мотай список судебных дел, где контрагент в качестве ответчика уже должен миллионы рублей всем подряд.

Мало того, подача документов в суд отправляется простым прикреплением в программе ПДФ файлов! Все! Не вставая с места, не бегая туда-сюда, можно было штамповать в суды иски тоннами. Успевай только подвозить дела.

Конечно, и там бывают перегибы, которые могут вызывать споры. Так, одно решение суда мы ждали месяц, так как, внимание… закончились оригинальные бланки со специальной защитой, на которых суд распечатывает решение. Вроде, хорошо, но в условиях, когда любое решение можно проверить в сети Интернет, кто будет заниматься какими-то мутными фальсификациями? Это абсурд.

А теперь подходим к эффективности судебной системы и подготовке «нападения/защиты» путем подачи заявления в суд. Несмотря на то, что сложилось устойчивое мнение, что прецедентное право в СНГ не действует, однако все говорит об обратном, так как прецедент — это не обязанность, а сложившийся обычай выносить по идентичным делам идентичное решение. По другому быть не может (теоретически :)).

На основе решений судов, которые имеются в свободном доступе, юристу открываются большие возможности.

Например:

1) обобщать практику, отслеживая все интересные дела;

2) на основании полученной информации делать прогнозы по своим делам;

3) использовать полученную информацию в судебных спорах и вносить как дополнительный аргумент (собрал эдак штук 50 решений судов различных инстанций из регионов и задаешь суду риторический вопрос «Ну и как решение суда по идентичному делу может быть иное?»).

Большой потенциал и простор для творчества И я не веду речь про всякие онлайн-калькуляторы и расчеты пошлин, процентов за пользование чужими денежными средствами (а ведь это весьма важная штука, так как на то время, не знаю как сейчас, ставка рефинансирования зависела от области места рассмотрения спора).

Стоит отметить, что определенные шаги по удобству сделаны и у нас. Существует минимальное отслеживание дел, на какой стадии приказное производство. Появился реестр исполнительных производств. Суды используют электронную почту и смс (хотя к смс я отношусь скептически) из-за разных правовых нюансов).

Но и здесь присутствует какая-то недоработка. Так, суд практикует электронную рассылку определений. Отлично! Однако, однажды без распечатанного на бумажном носителе определения о дате назначения слушания по делу пришлось доказывать, что не верблюд. И это даже несмотря на то, что в некоторых судах стоят электронные табло с расписанием судебных дел. Что даст копия определения? Суть электронной системы и ее развития — облегчать жизнь, делать процессы автономнее и быстрее, это не просто формальность.

Будущее наступило уже ВЧЕРА! Нужно быстрее адаптироваться, включая работу в по-настоящему актуальные изменения законодательства. Согласитесь, немного странно, имея красивые современные суды, бежать в банк за штампиком и подписью об оплате государственной пошлины.

И, мне кажется, в юридической сфере было бы хорошо приложить огромные усилия для развития данного направления. За этим будущее. Тот, кто этой поймет и внедрит или будет способствовать этому развитию, тот останется в истории.

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