Лукашенко не готов расстаться с промышленными гигантами: Вот когда будешь президентом, Аня, отдашь!

Источник материала: Tut.by

«Я готов пойти на любые реформы, которые вы способны выдержать», — заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос депутата Анны Канопацкой после обращения к народу и парламенту.



Анна Канопацкая Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Не надо меня упрекать, что я ретроград и не хочу каких-то реформ. Может, не реформ, мы уже, как в народе кажуць, спаскудзiлi понятие реформ. Я использую слово „совершенствование“, чтобы не ломать… Если вы хотите реформ (не вы лично, Анна, вы в любой реформе выживите, вы человек активный, молодой)… Но у нас есть огромная масса населения, которая при слове „реформы“ под плинтус лезет», — заявил Лукашенко.

Президент уверен, что в стране есть все возможности для привлечения иностранных инвестиций, упомянув к примеру, парк «Великий камень», где «ноль налогов».

Он также отметил, что не видит проблемы с тем, что государство является собственником и регулятором для крупных промпредприятий.

«Какой у Кочановой может быть конфликт интересов? Она ж бизнесом не занимается! Тот же министр или председатель Нацбанка — вы даже не представляете, какая задача поставлена им президентом». — сказал Лукашенко.

— Министр — главный руководитель промышленных предприятий с госсобственностью. Это неразделимо. Какой тут конфликт? Он бы рад был от этого конфликта уйти и тебе отдать!

— Давайте отдадим, — предложила Канопацкая.

— Вот когда будешь президентом, Аня, отдашь! А я не могу это отдать, потому что я знаю, к чему это приведет. Уже мы этот эксперимент проделали. Уже отдали, а потом назад забирали.

На предложение депутата открыть, наконец, фондовый рынок, выпустив акции белорусских гигантов, Лукашенко парировал: «Почему гигантов? Мы же торгуем на фондовой бирже! Покупайте то, что есть. А это мы не готовы пока продавать. Аня, я не против, я готов сегодня продать „Беларуськалий“. Ты в курсе? Я посчитал и назвал цену — 30 млрд долларов. Будешь покупать? Забирай! Бери кредит, давай! Но никто не хочет! У меня „Белкалий“ хотят купить и в России, и в Китае, и в Америке. Знаешь, за сколько? 5 млрд долларов! Нет, дорогие! Выручка в прошлом году у него — 2,5 млрд долларов, и прибыль есть. Ты бы продал за 5 млрд долларов, — обратился Лукашенко к гендиректору „Беларуськалия“ Ивану Головатому. — Нет! А почему должен продать? За 5 млрд его никто не продаст! Я и МАЗ и БелАЗ готов продать, но надо заплатить такую цену, которая удовлетворяет собственника! А они хотя бесплатно. […] Не спеши, Аня, все продавать!» — посоветовал Лукашенко.