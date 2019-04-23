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Лукашенко отправляется в Китай

24.04.2019 08:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Китай. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: Reuters

25−27 апреля Александр Лукашенко примет участие во II Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь» в Пекине. Кроме того, на полях данного мероприятия глава государства проведет ряд двусторонних встреч.

«Принимая участие в работе саммита, Александр Лукашенко представит предложения белорусской стороны по развитию этой глобальной инициативы, углублению сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на создании равноправной и прозрачной системы международной торговли», — рассказали в пресс-службе.

Запланирована также встреча главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой стороны обсудят реализацию наиболее значимых совместных проектов, развитие межрегионального сотрудничества и перспективы углубления белорусско-китайского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах.

Состоятся переговоры с другими зарубежными лидерами.

Напомним, ранее Александр Лукашенко во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудили график предстоящих контактов — в том числе и в Пекине.

 
 
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25−27 апреля Александр Лукашенко примет участие во II Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь» в Пекине. Кроме того, на полях данного мероприятия глава...
 
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