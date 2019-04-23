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Лукашенко отправляется в Китай
24.04.2019 08:42 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Китай. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
25−27 апреля Александр Лукашенко примет участие во II Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь» в Пекине. Кроме того, на полях данного мероприятия глава государства проведет ряд двусторонних встреч.
«Принимая участие в работе саммита, Александр Лукашенко представит предложения белорусской стороны по развитию этой глобальной инициативы, углублению сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на создании равноправной и прозрачной системы международной торговли», — рассказали в пресс-службе.
Запланирована также встреча главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой стороны обсудят реализацию наиболее значимых совместных проектов, развитие межрегионального сотрудничества и перспективы углубления белорусско-китайского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах.
Состоятся переговоры с другими зарубежными лидерами.
Напомним, ранее Александр Лукашенко во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудили график предстоящих контактов —
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25−27 апреля Александр Лукашенко примет участие во II Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь» в Пекине. Кроме того, на полях данного мероприятия глава...
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