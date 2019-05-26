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Минфин сообщил о дефолте по облигациям «Солнечного парка»
27.05.2019 14:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Департамент по ценным бумагам Министерства финансов
Обязательства не выполнены по седьмому и восьмому выпускам. Облигации были эмитированы в 2017 году. Их должны были погасить в январе и марте этого года. Объем выпусков составлял по 10 млн рублей.
Компания «Солнечный парк» была зарегистрирована в 2010 году с целью эффективного управления недвижимым имуществом, находящимся в собственности. Единственным объектом был бывший Дворец культуры «Сукно», расположенный на ул. Матусевича в Минске. Все доступные административные площади здания сдавались в аренду под офисы. Гибкая ценовая политика и профессиональное администрирование позволяло избегать длительных простоев помещений без арендаторов, говорится в проспекте эмиссии облигаций «Солнечного парка». Концертный зал предоставлялся на платной основе для проведения культурно-массовых мероприятий, конференций, собраний. Свободные площади в холле здания использовались для проведения торговых выставок и ярмарок.
В прошлом году «Солнечный парк» получил чистый убыток в 158 тыс. рублей.
Учредителем «Солнечного парка» является зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмирата компания Building Point — F.Z.C. В 2010—2012 годах директором белорусской компании была Светлана Березовская, которой принадлежит 50% группы «НП-Сервис» (занимается дистрибуцией, логистикой и девелопментом коммерческой недвижимости).
«НП-Сервис» являлась одним из значимых клиентов «Солнечного парка», следует из проспекта эмиссии компании. В бывшем Дворце культуры зарегистрированы ряд компаний связанных с бизнесом Светланы Березовской и ее мужа Ивана.
По версии «
В начале 2018 года бизнес Березовского
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Обязательства не выполнены по седьмому и восьмому выпускам. Облигации были эмитированы в 2017 году. Их должны были погасить в январе и марте этого года. Объем...
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