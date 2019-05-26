Минфин сообщил о дефолте по облигациям «Солнечного парка»

Источник материала: Tut.by

Департамент по ценным бумагам Министерства финансов сообщил о неисполнении обязательств по биржевым облигациям, эмитированным компаний «Солнечный парк».



Фото: koncert. dream-land.by

Обязательства не выполнены по седьмому и восьмому выпускам. Облигации были эмитированы в 2017 году. Их должны были погасить в январе и марте этого года. Объем выпусков составлял по 10 млн рублей.

Компания «Солнечный парк» была зарегистрирована в 2010 году с целью эффективного управления недвижимым имуществом, находящимся в собственности. Единственным объектом был бывший Дворец культуры «Сукно», расположенный на ул. Матусевича в Минске. Все доступные административные площади здания сдавались в аренду под офисы. Гибкая ценовая политика и профессиональное администрирование позволяло избегать длительных простоев помещений без арендаторов, говорится в проспекте эмиссии облигаций «Солнечного парка». Концертный зал предоставлялся на платной основе для проведения культурно-массовых мероприятий, конференций, собраний. Свободные площади в холле здания использовались для проведения торговых выставок и ярмарок.

В прошлом году «Солнечный парк» получил чистый убыток в 158 тыс. рублей.

Учредителем «Солнечного парка» является зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмирата компания Building Point — F.Z.C. В 2010—2012 годах директором белорусской компании была Светлана Березовская, которой принадлежит 50% группы «НП-Сервис» (занимается дистрибуцией, логистикой и девелопментом коммерческой недвижимости).

«НП-Сервис» являлась одним из значимых клиентов «Солнечного парка», следует из проспекта эмиссии компании. В бывшем Дворце культуры зарегистрированы ряд компаний связанных с бизнесом Светланы Березовской и ее мужа Ивана.

По версии « Ежедневника », Иван Березовский занимает 47-е место в «топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси». Его структурам принадлежит недвижимость общей площадью более 100 тыс. кв. м. Березовские управляют сетью магазинов «Домашний» и универсамами «Центральный».

В начале 2018 года бизнес Березовского попал в поле зрения силовиков. В рамках уголовного дела, возбужденного по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (называлась сумма в 1 млн долларов), в офисах его компаний были проведены обыски, арестованы счета, задержаны несколько топ-менеджеров. Сам Иван Березовский оказался за пределами страны. Через короткое время ему удалось урегулировать проблемные вопросы, претензии силовиков были сняты, и компании заработали в обычном режиме.