Рост конкуренции или новых монстров? Литва обсуждает запрет работы магазинов крупных сетей в воскресенье

Источник материала: Tut.by

Проблемы монополизации рынка ритейла беспокоят не только власти в Беларуси, но и в соседних странах. Причем способы предлагаются и весьма жесткие. Если в Беларуси, к примеру, обсуждается ограничение расходов на рекламу, то в Литве обсуждается введение запрета на работу магазинов крупных торговых сетей в воскресные дни, пишет Delfi.



Фото: sp.pohjarannik.ee

Эксперт в сфере розничной торговли, представитель Pricer.lt Пятрас Чепкаускас в интервью литовскому порталу высказал мнение о том, что пользу от такого запрета представители малого бизнеса не ощутят — просто начнут появляться новые торговые сети, которыми управляют оптовики.

«Сейчас в Центральной Европе, где большую часть занимает Польша, быстро и гарантировано растут такие сети как Žabka, Lewiatan. Так называемые малые сети, у которых тысячи магазинов, но они пользуются франчайзингом. Тебе как частному лицу дают все товары и ты торгуешь ими. Насколько ниже стали цены? Не стали. На этот рынок чаще всего идут оптовики. В Польше это Eurocash. У них хороший портфель товаров, они создают магазины на базе франчайзинга. Чаще всего магазин появляется в своем помещении, не надо платить аренду, за деньги нанимают представителя малого бизнеса, он и продает товары, что-то зарабатывает на этом. Так и развита схема воскресной торговли. Насколько это поощряет реальный малый бизнес — философский вопрос», — сказал Чепкаускас.

По его словам, вероятно, и литовские оптовики возьмут на вооружение эту схему. Поэтому не стоит рассчитывать на процветание малого, семейного бизнеса или на то, что он получит ощутимую пользу. «По всей вероятности это будет действовать на базе франчайзинга, как это происходит с логотипом Aibė в Литве, а на самом деле это будет дальнейшее использование людей. Владелец должен будет работать 7 дней в неделю, и не сможет не работать в воскресенье, поскольку в этот день бывает больше оборот. Можно ли такого человека назвать независимым предпринимателем?», — задает риторический вопрос эксперт.

В октябре 2018 года компания Estep провела в Литве исследование, выясняя, какие покупатели ходят в магазин в воскресенье и одобрили бы они идею закрыть магазины в воскресенье и в праздники. Опрос показал, что в воскресенье в магазины ходят 72% покупателей, не ходят — 28%. 23% предпочитают именно покупки в воскресные дни. Выяснилось, что если магазины закроют в воскресенье, то это больше всего коснется работающих граждан, а на экономически пассивные группы не повлияет (пенсионеры, безработные). Опрос Estep показал, что 25% покупателей одобрили бы запрет на работу магазинов в воскресные дни и в праздники, а 65% заметили, что в эти дни магазины должны работать.