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Массовая уборка зерновых началась в Беларуси

17.07.2019 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

По данным на 16 июля, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 128,4 тыс. га, что составляет 5,94% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 15,3% от плана (51,5 тыс. га). В Гомельской области убрано 12,8% площадей (42,5 тыс. га), Гродненской – 4,11% (13,4 тыс. га), Минской – 2,81% (14,1 тыс. га), Могилевской – 1,99% (6,24 тыс. га). В Витебской области к уборке только приступают: зерновые убраны с 0,21% площадей (0,73 тыс. га). Всего по стране намолочено 398,7 тыс. т. зерна при средней урожайности 31,1 ц/га. Кроме того, хозяйства Беларуси провели второй укос трав на 54,7% площадей (429 тыс. га). По данным Минсельхозпрода, сельскохозяйственные организации страны заготовили 2864 тыс. т. кормовых единиц травяных кормов. Всего в этом году их планируется заготовить 9 168 тыс. т. На одну условную голову скота заложено 8,69 ц. кормовых единиц. Сенажа заготовлено 8 845 тыс. т. (68,1% к плану), сена – 604,6 тыс. т. (63,8%), силоса – 323,6 тыс. т. (1,78%).
https://www.belta.by

 
 
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Массовая уборка зерновых началась в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
 
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