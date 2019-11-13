Ермошина о «загонах» студентов на досрочное голосование: Это воспитание инфантильного молодого поколения

Источник материала: Tut.by

Глава ЦИК Лидия Ермошина отрицает, что в стране происходит массовое принуждение студентов со стороны руководства вузов проголосовать досрочно . По ее словам, студентов не загоняют на участки, а настоятельно просят проголосовать досрочно.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Все то, о чем сообщается, это не загон, а агитация — настоятельное приглашение прийти на участок. Загон — это тогда, когда существует принуждение, когда в отношении людей применяется угроза. Когда угрозы нет, это всего лишь агитация, — заявила Ермошина.

Со случаями, когда студентам угрожают не выделить место в общежитии, если они не проголосуют досрочно, надо разбираться отдельно, считает глава ЦИК.

— В таком случае можно говорить о принуждении. Если просто настоятельное приглашение, а я читала именно про это, то это не более и не менее, как просто агитация за участие в выборах. Это воспитание инфантильного молодого поколения, из них делают настоящих ответственных граждан. Угрозы незаконны, приглашения — законны, — сказала Ермошина.

Комментируя заявления наблюдателей о многократном завышении явки членами избирательных комиссий, Ермошина отметила, что они будут проверены при подсчете голосов.

— Истина будет установлена при подсчете голосов. Тем более что они [голоса с досрочного голосования] считаются отдельно, — сказала глава ЦИК.