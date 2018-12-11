Как уберечься от гололёдных травм и что делать, если перелома не удалось избежать

14 декабря в рамках Дня профилактики травматизма проводятся «горячие линии»:

с 12.00 до 13.00 на вопросы, поступившие по телефону 37-26-85, ответит Олег Николаевич Онищенко, врач-гигиенист, и.о. зав. отделением гигиены труда Пинского зонального ЦГиЭ;

на вопросы, поступившие по телефону ответит врач-гигиенист, и.о. зав. отделением гигиены труда Пинского зонального ЦГиЭ; с 15.00 до 17.00 по телефону 31-55-22 на ваши вопросы ответит Сергей Васильевич Синютич, врач-травматолог-ортопед, заведующий травматологическим пунктом Пинской центральной больницы;

Как уберечься от гололедных травм и что делать, если перелома не удалось избежать. Об этом корреспондент pinsknews.by побеседовал с врачом-валеологом Пинской центральной поликлиник А.В. Войтович.

— В зимний период значительно увеличивается количество уличных травм, связанных с падением, особенно во время гололедицы. Наиболее часто встречаются переломы лучевой кости, лодыжек и ключицы, ушибы плечевой кости, переломы костей голени и повреждение связочного аппарата голеностопного и коленного суставов, черепно-мозговые травмы.

Пожилые люди из-за возрастных особенностей скелета нередко получают очень серьезные повреждения – ведь даже небольшой удар может вызвать у них перелом. Чаще всего они ломают позвоночник и шейку бедра. Чаще перелом шейки бедра встречается у женщин, так как они более склонны к остеопорозу (хрупкость костей).

Частая причина гололедных травм – спешка. Многие попросту не замечают льда, припорошенного снегом, в результате чего падают и получают различные травмы. Наиболее травмоопасными местами являются обледеневшие тротуарная плитка, ступеньки подъездов. Кроме того, значительная часть травм связана с общественным транспортом. Поскальзываются и падают как при входе в автобус, так и при выходе из него. Довольно часто гололедные переломы получают люди в состоянии алкогольного опьянения. Это связано с ослаблением у них тонуса мышц. Более того, находясь «под градусом», человек может какое-то время игнорировать боль даже при серьезной травме. Так он упускает возможность своевременного обращения к врачу.

Для предупреждения зимнего травматизма необходимо соблюдать следующие простые правила: