Профилактика детского травматизма зимой

Дети ведут себя очень активно и зимой, и летом. Однако именно в зимний период значительно возрастает число травм и переломов костей, особенно если ребенок увлекается зимними разновидностями спорта. Здесь возрастает роль взрослых, которые должны научить ребенка правилам поведения, позволяющим избежать получения травм, и усилить контроль за их соблюдением. Необходимо проверить санки, не повреждены ли они, крепление на лыжах, надежно и правильно прикреплено оно к ногам ребенка, а коньки на соответствие размера. Именно взрослые должны проконтролировать места, где играют их дети зимой. Склон, который выбирается для спуска на санках или лыжах, обязательно должен быть вдалеке от дороги, свободен от палок и корней деревьев. Каждый ребенок должен понимать, что катаясь с закрытыми глазами, можно столкнуться с соседом или деревом, а спуск спиной, снижает возможность управлять санками или лыжами, своевременно и адекватно реагировать на опасность. Особенно опасно цепляться к транспортным средствам, привязывать санки друг к другу, перевернувшись, одни санки потянут за собой другие. На коньках лучше всего кататься в специально оборудованных местах или катках.

Если не удается избежать зимних игр на замершей реке, то дети должны знать основные правила поведения на льду:

нельзя использовать первый лед для катания, молодой лед тонок, непрочен и может не выдержать тяжести человека;

избегать места близкие к прорубям, спускам теплой воды от промышленных предприятий, рыбацким лункам и др.;

опасно выбегать и прыгать с берега на лед, когда неизвестна его прочность;

не следует испытывать прочность льда ударами ногой, можно провалиться.

Катание на лыжах и коньках, а также ношение обуви со скользкой подошвой являются основными причинами переломов ног. При подозрении на перелом не откладывайте посещение врача.

Игра в снежки, еще одна зимняя забава, которая может привести к повреждениям глаз, поэтому задача взрослых убедить ребенка беречься от попадания снега в лицо и не бросать снежки с ледяной корочкой и обледенелыми кусочками снега в друзей, особенно в голову.

Основную опасность в холодное время года представляет гололед. Во-первых, правильно подберите ребенку обувь: предпочтение лучше отдать обуви с ребристой подошвой, произведенной из мягкой резины или термоэластопластов, без каблуков. Во-вторых, научите ребенка перемещаться по скользкой улице: нужно не спешить, избегать резких движений, постоянно смотреть себе под ноги. Ноги должны быть слегка расслабленны и согнуты в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед. Держать руки в карманах в гололед опасно, при падении едва ли будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь. Огромную опасность в гололед представляют ступеньки, по возможности избегайте их, если это невозможно, то ногу при спуске по лестнице необходимо ставить вдоль ступеньки, в случае потери равновесия такая позиция смягчит падение.

Зимой к списку травм добавляется еще и риск «приклеиться». Постарайтесь доходчиво объяснить ребенку, что в мороз нельзя лизать языком и притрагиваться мокрыми руками к железным конструкциям, можно «приклеиться». Напомните, что не стоит проводить эксперименты. Если ваш ребенок увлекается зимними видами спорта, позаботьтесь не только о его спортивной экипировке, но и о защите: наколенниках, налокотниках, защиты для позвоночника, они помогают в значительной мере уменьшить вероятность получения травм.

Зимой возрастает число дорожно-транспортных травм. Часто ребенок видит, что машина приближается, но надеется проскочить, но на скользкой дороге водитель не успевает затормозить, поскольку увеличивается тормозной путь автомобиля. Пересекать проезжую часть дороги необходимо исключительно по пешеходному переходу ни в коем случае не перебегать, следует быть предельно внимательными. Обязательно соблюдать правила дорожного движения.

Еще одна распространенная зимняя травма – обморожение. Повреждение тканей под действием холода может наступить не только при низких температурах воздуха, но и при температуре выше нуля, особенно во время обильного снегопада, при сырой погоде, влажной одежде, тесной обуви. Обморожению подвергаются чаще всего пальцы рук и ног, щеки, нос, уши.

Обморожения чаще всего наступают незаметно, без боли, поэтому необходимо обращать внимание на цвет румянца у ребенка (нормальный румянец – нежно-розового цвета, если он стал неравномерный, с ярко-красными или белыми пятнами — это обморожение), проверять чувствительность кожи лица, постоянно шевелить пальцами рук и ног.

Чтобы избежать неприятных последствий, правильно одевайте ребенка для прогулок: необходимы варежки – не промокашки, шарф, шапка из водоотталкивающего материала на теплой подкладке, обувь, не сдавливающая нижние конечности и не пропускающая воду. Кожу лица нужно защищать специальным детским кремом.

Дети-пешеходы – это особая категория участников дорожного движения, которые порой забывают об опасности и устраивают игры на дороге, не соблюдают правила дорожного движения.

Напоминайте своим детям о правилах дорожного движения для пешеходов в зимний период. Прежде всего, разъясните:

Где, когда и как можно переходить проезжую часть. Расскажите, как опасно играть и кататься на горках, расположенных рядом с дорогой.

3.Объясните своим детям, что на зимней дороге тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз.

Одевайте детей в яркую одежду, а еще лучше иметь на ней световозвращатели – фликеры, помня о том, что в зимний период, на улице начинает рано темнеть.

Уважаемые взрослые! Многих серьезных травм можно избежать, если вы будете внимательно следить за своими детьми и заботиться, чтобы их окружение было безопасным!

А.Кураченок

иструктор-валеолог ГУ «Шарковщинский райЦГЭ»