В филиале детской поликлиники по проспекту Жолтовского в Пинске скоро изменятся номера телефонов
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Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в администрации филиала «Детская поликлиника» УЗ «Пинская детская больница», с 25 февраля в в филиале по адресу: пр. Жолтовского, 11 изменятся номера телефонов:
номер 36-26-75 изменен на 62-66-75;
номер 32-12-45 изменен на 62-12-45.
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