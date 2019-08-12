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Не волнуйся, мама. Готовим ребенка к поступлению в детский сад

13.08.2019 09:33 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Не волнуйся, мама. Готовим ребенка к поступлению в детский сад
pixabay.com

Семья готовится к важному событию – первому самостоятельному шагу маленького человека в социум. Как воспримет это ребёнок? Чего не стоит опасаться маме? Каким образом семья может помочь малышу успешно встроиться в детском коллективе? «АиФ» разбирался в теме вместе с медицинским психологом Лидией КВАСОВОЙ.

Страхи сгущаются

Не волнуйся, мама. Готовим ребенка к поступлению в детский сад Сколько детей должно быть в ясельной группе в детском саду?
– Мамы испытывают сильнейший стресс от знакомства с детским садом и зачастую нуждаются в психологической поддержке больше, чем сам малыш. Так ли это?

Да, первая разлука с малышом – сильнейший стресс. У мамы повышается тревожность: как ребенок будет один, без меня, с другими детьми и чужой тетей? Тут же в фантазиях всплывают жуткие истории о том, как воспитатели обижают детей. Отдельный пугающий фактор – вопрос здоровья. Для большинства мам детский сад и детский коллектив ассоциируется с рассадником болезней. А тут ещё на ситуацию накладываются воспоминания о собственном «детсадовском детстве». Страхи сгущаются, влияют на настроение мамы, и ребёнок это чувствует. В результате он может не только плакать в садике, но и выдавать всякие негативные симптомы. 

– Как быть в данной ситуации? 

– Во-первых, успокоиться и постараться ответить на вопросы: для чего и почему мой ребенок идёт в детский сад? Ответы можно записать буквально по пунктам, после чего – сделать вывод, действительно ли вашему ребёнку именно сейчас необходимо идти в детский сад.

– Если решение принято, что следует делать дальше?

– Ещё до первого визита в дошкольное учреждение начать готовить малыша к тому, что ему предстоит быть отдельно от мамы. Это значит – поддерживать его самостоятельность, напоминая, что он уже не младенец, поощряя простейшие навыки самообслуживания.

– А что касается здоровья ребенка?

– Детский сад – это детский коллектив, совсем от болезней уберечься будет трудно. Чтобы закалить малыша, чаще гуляйте с ним на воздухе. Одевайте его адекватно – не кутайте! Не держите дома в тепличных условиях. 

Не волнуйся, мама. Готовим ребенка к поступлению в детский сад
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Семья должна быть тылом

– В каких случаях всё-таки не стоит идти в детский сад?

– Если в семье только что родился или вот-вот родится второй ребенок. В этом случае рекомендуется начать посещение сада либо на три-четыре месяца раньше, либо настолько же позже. Также маме не стоит одновременно вести ребёнка в сад и выходить на работу. Порой это сложно, но, по возможности, лучше эти события разделить. Почему так? Потому что маме вместо того, чтобы помочь ребенку адаптироваться к саду, придётся все ресурсы вложить в свою адаптацию к работе.

Не волнуйся, мама. Готовим ребенка к поступлению в детский сад Стоит ли отдавать ребенка в частный детский сад?

Не стоит начинать посещение сада, если в семье складывается неблагоприятная обстановка (конфликты, семья на грани развода или развод только состоялся и т.д.). Семья и дом для ребенка – это некий тыл. Кроме того, не стоит вести ребенка в сад, если малыш не разговаривает, заикается, плохо спит, сосет палец и так далее. Велика вероятность, что стресс от адаптации все это только усугубит. Так что сначала разбираемся с трудностями, а потом – в сад.

- Какие шаги стоит предпринять, чтобы подготовить ребенка к детскому саду?

- Рассказывайте про детский сад: положительно, интересно, можно свои истории или истории друзей и родственников, которых ребёнок знает. Гуляйте рядом с садом, куда пойдёт ребёнок. По возможности – зайдите на участок группы, которую будет посещать малыш. Читайте ему книжки про садик.

Лучше не создавать вокруг темы сада повышенную эмоциональную заряженность, не обсуждать при ребёнке свои негативные эмоции, например, в разговоре с окружающими людьми. Поддерживайте общение ребёнка с другими детьми. Учите его самостоятельно есть, пить из чашки, одеваться и, конечно, отучайте его от памперсов.

Важно дать ребенку представление о понятии «моё», чтобы знал свои вещи. И начните перестраивать режим дня: в 7.00 - подъём, в 8.30 – завтрак, в 12.30 – обед, с 13.00 до 15.00 –дневной сон, в 15.30 – полдник.

Не волнуйся, мама. Готовим ребенка к поступлению в детский сад Что бесплатно для детей?

- Что следует делать, когда ребенок уже пошел в сад и проходит этап адаптации?

- Не надо сразу вести ребёнка на целый день. Сначала на два часа, через несколько дней - на три часа, еще через несколько дней - до обеда и только к концу второй недели – на сон. Перед каждым следующим этапом адаптации разговаривайте с ребёнком, готовьте его.

Задача мамы – переделать все свои дела, пока ребёнок в саду, а потом максимум времени проводить с ним, чаще обнимайте и целуйте его. Ежедневно спрашивайте у воспитателей, как прошёл день малыша, но не названивайте воспитателям в группу. Если вам не звонят, то всё хорошо! Обязательно спрашивайте об этом и у ребёнка, обсуждайте с ним все события.

Помните: долгие прощания – долгие слезы! Привели, быстро переодели, отдали и ушли. Все дети плачут в саду первое время. Это нормально. Ненормально, если ребёнок совсем не плачет.

Обязательно в первый же день, когда будете заполнять анкету, указать в ней все моменты, связанные со здоровьем ребёнка или рассказать воспитателю (аллергии, особые реакции, особенности общения, то, как может реагировать на стресс и т.д.). Не надо ничего скрывать! 

Первый день в детском саду – событие для всей семьи. Можно устроить маленький праздник и подарить виновнику торжества подарок.

Не волнуйся, мама. Готовим ребенка к поступлению в детский сад
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Как справиться с тревогой за ребёнка и вместе с ним успешно пройти этап адаптации к детскому саду – в материале «АиФ».
 
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