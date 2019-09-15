Ешь и молодей. Как правильно питаться в зрелом возрасте?

Источник материала: Аргументы и факты

Но есть ли продукты, которые помогают прожить дольше? И существуют ли те, которые сокращают жизнь?

Рассказывает врач- диетолог — нутрициолог Ольга Дербенева.

Корзина молодости

«Молодильные яблоки» — продукты, которые позволят остановить старение или даже обратят его вспять, — люди искали еще в древности. Сегодня у этих поисков есть научная основа. Исследователи изучают рацион жителей так называемых «голубых зон»: оазисов долголетия, жители которых славятся наибольшей продолжительностью жизни. Кандидаты на звание «супер-продукт долгожителей» периодически появляются (в разное время на него претендовали зеленый чай, ягоды годжи, гинкго билоба), но уточняющие исследования развенчивают их полезность и уникальность. Более того, сегодня доказано, что преобладание одного, даже самого полезного продукта в рационе — это не лучший способ увеличения продолжительности жизни. Чем разнообразнее стол, тем больший набор полезных веществ получает человек, а значит, тем дольше он живет и тем выше у него качество жизни.

Однако некоторые закономерности в рационе долгожителей ученые все же нашли.

1. Умеренность — разумное ограничение объема и калорийности сегодня считается основой долгожительства. Известно, что среди перешагнувших рубеж долгожительства (80 лет) нет людей с избыточным весом. Еще один важный критерий — стабильность массы тела. Резкое похудение и столь же стремительный набор веса не добавляют здоровья и не продлевают жизнь.

2. Разнообразие. Жители больших городов в лучшем случае употребляют 35-40 разных продуктов в неделю. В худшем — ограничиваются 20-30. Понятно, что в столь скудной продуктовой корзине содержится крайне ограниченный набор полезных веществ.

3. Ограничение потребления мяса. Рацион жителей «оазисов долголетия» обычно состоит из растительной пищи, кисломолочных и зерновых продуктов. Мясо долгожители либо едят редко, либо не едят вообще. Это вполне объяснимо. Мясо — высококалорийный, жирный и трудноусвояемый продукт, в котором содержится много холестерина. Мясоедство грозит развитием атеросклероза и сердечными недугами. К тому же на переработку и усвоение мяса организм тратит слишком много времени и сил.

4. Обилие продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами (рыба и морепродукты). Если говорить о продуктах долгожителей, то к таковым, безусловно, относится рыба. Известно, что два рыбных дня в неделю на 30% снижают риск развития сердечных заболеваний. Содержащиеся в них омега-3 жирные кислоты регулируют уровень липидов и холестерина в крови, препятствуют развитию атеросклероза и благотворно влияют на состояние головного мозга, сердца и сосудов. Также употребление рыбы помогает сохранить молодость кожи: те же самые омега-3 жирные кислоты разглаживают морщины и увлажняют кожный покров.

От каких продуктов стоит отказаться после 40-50 лет?

1. Молоко. Неслучайно молоко считается «детским продуктом». С возрастом практически у всех людей возникает лактазная недостаточность (дефицит фермента, расщепляющего молочный сахар), при которой они не могут употреблять молоко в чистом виде (возникают дискомфорт в животе и расстройство пищеварения). Цельное молоко у людей в возрасте 45+ должны заменить кисломолочные продукты, сыр и творог.

2. Алкоголь. Самый спорный пункт списка, вокруг которого до сих пор ведется ожесточенная полемика, поскольку употребление спиртного не только не возбраняется, но даже приветствуется в странах с высокой продолжительностью жизни (Франция, Япония и т. д.). Однако большинство специалистов все же считает, что безопасных доз спиртного не существует, а после 50 лет, когда практически каждый человек сталкивается с хроническими заболеваниями и их регулярными обострениями, употребление спиртных напитков крайне нежелательно.

3. Полуфабрикаты. В их составе изобилуют сахар, соль и консерванты. Такие продукты вредны даже в молодости, а в зрелом возрасте от них следует решительно отказаться, поскольку их употребление грозит атеросклерозом и гипертонией.

4. Мучные изделия. Их пищевая ценность крайне мала, а список заболеваний, к которым может привести регулярное употребление, внушителен (ожирение, онкологические недуги, заболевания сердца).