Репродуктологи клиники «Надежда» заявляют о рождении в Украине (в начале января этого года) первого в мире ребенка после пронуклеарного переноса ядер — инновационного репродуктивного метода, который еще называют «ребенок от трех родителей». Об этом сообщает информационное агентство УНИАН .



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Уникальность этого случая в том, что это первый в мире ребенок, который родился после пронуклеарного переноса ядер в уже оплодотворенных одноклеточных эмбрионах (до этого проводился перенос только в неоплодотворенных яйцеклетках).

«С помощью пронуклеарного переноса ядер 34-летняя женщина с бесплодием в течение 15 лет смогла родить здорового генетически „своего родного“ ребенка. — рассказал директор клиники Валерий Зукин. — Она много лет пыталась забеременеть с помощью метода ЭКО в украинских и израильских клиниках. В начале января родился „наш“ ребенок. Впервые в Украине репродуктологам клиники „Надежда“ удалось достичь беременности благодаря пронуклеарному переносу ядер родителей в энуклеированную (лишенную собственного ядра) донорскую яйцеклетку»,

По его словам, суть метода в том, что пациентке был проведен перенос ее и мужа ядер в донорскую яйцеклетку, которая в свою очередь была лишена ядра. «В результате была получена „реконструированная“ яйцеклетка, имевшая генетический набор ядерной ДНК от матери и отца (примерно 25.000 генов) и цитоплазматической ДНК от донора (37 генов), то есть ребенок имеет „трех родителей“. Наличие ДНК от трех человек было подтверждено при обследовании ребенка во время беременности в лабораториях Украины и Германии. Рождение ребенка после этого метода лечения зарегистрировано впервые в мире», — подчеркнул Зукин.

Он отметил, что Великобритания — единственная страна в мире, где разрешено это проводить, а в Украине эти вопросы пока законодательно не урегулированы. Научный директор клиники репродуктивной медицины «Надежда» Ирина Судома заявила, что эта методика также показана для женщин, у которых не развиваются эмбрионы.

«Есть пары, эмбрионы которых имеют значительные хромосомные поломки, причиной которых являются, в том числе и митохондрии. Таким пациентам также показан данный метод», — сказала она.

Технология пронуклеарного переноса ядер заключается в том, что яйцеклетки генетической матери (которая имеет митохондриальные заболевания) и здоровые яйцеклетки донора оплодотворяют спермой отца. После того, как ядра клеток начинают делиться, из одноклеточного эмбриона донора удаляют оплодотворенное донорское ядро клетки и перемещают на это место ядро генетических родителей ребенка.

Технология также может применяться у пациентов с нарушениями раннего этапа развития эмбрионов. Таким категориям пациентов может быть проведен пронуклеарный перенос ядер. Этот метод позволяет иметь детей тем женщинам, у которых могут подозревать рождение ребенка с митохондриальными заболеваниями. Митохондриальные заболевания диагностируются только тогда, когда у женщины рождается ребенок с тяжелыми умственными нарушениями, нервно-психическими расстройствами, определенными формами кардиомиопатии, нарушениями зрения.