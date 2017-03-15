МИНСК, 16 мар – Sputnik. Мобильный оператор МТС совместно с Белорусской железной дорогой планируют создать на 19 крупнейших вокзалах Беларуси зоны бесплатного Wi-Fi, сообщили Sputnik в пресс-службе оператора.



© Sputnik / Виктор Толочко Для туриста: в аэропорту Минска может появиться бесплатный WiFi

По информации МТС, проект направлен на повышение туристической привлекательности республики, а бесплатный интернет будет доступен на вокзалах уже к лету текущего года.

"Хот-споты с интернетом появятся в залах ожидания, холлах и смогут обслуживать большое количество пассажиров и посетителей", – сообщили в компании.

Подключиться к Wi-Fi пассажиры смогут через SMS: нужно будет ввести в специальное поле номер мобильного телефона, после на смартфон придет пароль для входа в сеть. При этом бесплатным интернетом смогут воспользоваться абоненты любого оператора.

В компании отметили, что бесплатный Wi-Fi летом будет доступен на вокзалах Минска, Орши, Молодечно, Борисова, Баранович, Лиды, Гродно, Лунинца, Бреста, Пинска, Гомеля, Жлобина, Калинкович, Могилева, Осипович, Бобруйска, Кричева, Витебска и Полоцка.