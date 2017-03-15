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МТС создаст на 19 вокзалах зоны бесплатного Wi-Fi
16.03.2017 15:22 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар – Sputnik. Мобильный оператор МТС совместно с Белорусской железной дорогой планируют создать на 19 крупнейших вокзалах Беларуси зоны бесплатного Wi-Fi, сообщили Sputnik в пресс-службе оператора.
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации МТС, проект направлен на повышение туристической привлекательности республики, а бесплатный интернет будет доступен на вокзалах уже к лету текущего года.
"Хот-споты с интернетом появятся в залах ожидания, холлах и смогут обслуживать большое количество пассажиров и посетителей", – сообщили в компании.
Подключиться к Wi-Fi пассажиры смогут через SMS: нужно будет ввести в специальное поле номер мобильного телефона, после на смартфон придет пароль для входа в сеть. При этом бесплатным интернетом смогут воспользоваться абоненты любого оператора.
В компании отметили, что бесплатный Wi-Fi летом будет доступен на вокзалах Минска, Орши, Молодечно, Борисова, Баранович, Лиды, Гродно, Лунинца, Бреста, Пинска, Гомеля, Жлобина, Калинкович, Могилева, Осипович, Бобруйска, Кричева, Витебска и Полоцка.
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