﻿ Беларусь готова построить второй горнорудный комбинат в Туркменистане. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь готова построить второй горнорудный комбинат в Туркменистане

21.04.2017 10:32 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Беларусь готова построить второй горнорудный комбинат по производству калийных удобрений в Таджикистане, заявил президент республики Александр Лукашенко во время ежегодного послания  белорусскому народу и Национальному собранию страны.

В конце марта этого года в Туркменистане был открыт Гарлыкский горнорудный комбинат по производству калийных удобрений, построенный белорусским ОАО "Белгорхимпром" за более чем один миллиард долларов. В церемонии открытия предприятия приняли участие президенты Гурбангулы  Бердымухамедов и Александр Лукашенко.

"Во время приема комбината президент Туркменистана просил построить второй комбинат", — сказал Лукашенко.

По его словам, уже объявлен конкурс на строительство комбината. Однако, как подчеркнул Лукашенко, его туркменский коллега заверил, что поможет выиграть конкурс. "Но мы и так сказали, что выиграем тендер", — продолжил белорусский лидер.

"Мы готовы возвести такой комбинат, но надо учесть все ошибки, допущенные при строительстве первого Гарлыкского комбината", — заключил он. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 21 апр — Sputnik. Беларусь готова построить второй горнорудный комбинат по производству калийных удобрений в Таджикистане, заявил президент республики...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Ученые рассказали о вреде газировки для мозга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика