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Беларусь готова построить второй горнорудный комбинат в Туркменистане
21.04.2017 10:32 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр — Sputnik. Беларусь готова построить второй горнорудный комбинат по производству калийных удобрений в Таджикистане, заявил президент республики Александр Лукашенко во время ежегодного послания белорусскому народу и Национальному собранию страны.
В конце марта этого года в Туркменистане был открыт Гарлыкский горнорудный комбинат по производству калийных удобрений, построенный белорусским ОАО "Белгорхимпром" за более чем один миллиард долларов. В церемонии открытия предприятия приняли участие президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Александр Лукашенко.
"Во время приема комбината президент Туркменистана просил построить второй комбинат", — сказал Лукашенко.
По его словам, уже объявлен конкурс на строительство комбината. Однако, как подчеркнул Лукашенко, его туркменский коллега заверил, что поможет выиграть конкурс. "Но мы и так сказали, что выиграем тендер", — продолжил белорусский лидер.
"Мы готовы возвести такой комбинат, но надо учесть все ошибки, допущенные при строительстве первого Гарлыкского комбината", — заключил он.
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Беларусь готова построить второй горнорудный комбинат по производству калийных удобрений в Таджикистане, заявил президент республики...
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