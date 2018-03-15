PC-версия A Way Out требует наличие геймпада

Компания Electronic Arts огласила системные требования кооперативного боевика A Way Out. Согласно указанной информации, обладателям персональных компьютеров потребуется как минимум один Xbox- или PlayStation-совместимый контроллер. Про поддержку клавиатуры и мышки ничего не говорится.

Минимальные требования для ПК: 720p, 30 кадров в секунду на низком уровне качества:

ОС: Windows 7 64-битная, 8.1 64-битная или Windows 10 64-битная

Процессор: Intel Core i3-2100T с частотой 2,5 ГГц / AMD FX 6100 или лучше

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 2 ГБ, AMD Radeon HD 7750 2 ГБ

Место на жестком диске: 25 ГБ

Не менее одного Xbox-совместимого или PlayStation-совместимого контроллера

Рекомендуемые требования для ПК: 1080p, 60 кадров в секунду на высоком уровне качества:

ОС: Windows 7 64-битная, 8.1 64-битная или Windows 10 64-битная

Оперативная память: 16 ГБ

Процессор: Intel Core i5 3570K; AMD Ryzen 3 1300x или аналогичный ему

Видеокарта: NVIDIA GT 960; AMD R9 290 или аналогичная

Место на жестком диске: 25 ГБ

Не менее одного Xbox-совместимого или PlayStation-совместимого контроллера





A Way Out представляет собой сюжетное кооперативное приключение, предназначенное исключительно для совместного прохождения. История посвящена парням по имени Лео и Винсента, которые затеяли побег из тюрьмы. Играть можно онлайн и в режиме сплит-скрин.

Релиз игры состоится 23 марта 2018 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.