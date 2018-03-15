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PC-версия A Way Out требует наличие геймпада
15.03.2018 20:03 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Electronic Arts огласила системные требования кооперативного боевика A Way Out. Согласно указанной информации, обладателям персональных компьютеров потребуется как минимум один Xbox- или PlayStation-совместимый контроллер. Про поддержку клавиатуры и мышки ничего не говорится.
Минимальные требования для ПК: 720p, 30 кадров в секунду на низком уровне качества:
Рекомендуемые требования для ПК: 1080p, 60 кадров в секунду на высоком уровне качества:
A Way Out представляет собой сюжетное кооперативное приключение, предназначенное исключительно для совместного прохождения. История посвящена парням по имени Лео и Винсента, которые затеяли побег из тюрьмы. Играть можно онлайн и в режиме сплит-скрин.
Релиз игры состоится 23 марта 2018 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
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Компания Electronic Arts огласила системные требования кооперативного боевика A Way Out. Согласно указанной...
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