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Ученые нашли причину детского лейкоза - это связано с чистотой дома

22.05.2018 12:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Масштабное исследование установило причины острого лимфобластного лейкоза — самого распространенного злокачественного заболевания у детей. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature Reviews Cancer, кратко об исследовании рассказывает сайт Science Daily.

Ученые нашли причину детского лейкоза - это связано с чистотой дома
Изображение: peterburger.ru

Ученые изучили работы о случаях острого лимфобластного лейкоза у детей более чем за 30 лет. Они рассмотрели генетику, клеточную биологию, иммунологию, эпидемиологию этой болезни, а также провели моделирование на животных.

Выяснилось, что болезнь вызвана двухэтапной генетической мутацией. Первый «этап» возникает у зародыша до появления на свет. Только 1% детей с этим генетическим изменением продолжает развиваться.

Второй «шаг» происходит после рождения и становится спусковым крючком для болезни. Лейкоз начинается из-за воздействия одной или нескольких распространенных инфекций — например, вируса гриппа.

Ученые заметили, что чаще всего болеют лейкозом дети, которые на протяжении первого года жизни росли в «чистых» условиях без активного взаимодействия с другими условиями. Острый лимфобластный лейкоз наиболее распространен в развитых странах, количество заболевших растет примерно на 1% в год.

Авторы работы называли детский лейкоз «парадоксом прогресса»: отсутствие воздействия микробов на раннем этапе жизни приводит к сбою в работе иммунной системы.

Исследователи создали мышей с генетической предрасположенностью к лейкозу. Болезнь начинала развиваться в момент, когда их перемещали из ультрачистой среды без бактерий в обычную среду.

Ученые показали, что причиной лейкоза становится «отложенная инфекция». Встреча с микробами в первый год жизни благоприятна для тренировки иммунной системы. А вот если заболевает «нетренированный» ребенок постарше, это может спровоцировать лейкоз.

Авторы работы полагают, что детский лейкоз можно предотвратить, как и сахарный диабет 1-го типа, другие аутоиммунные заболевания и аллергии. Это возможно, когда иммунная система ребенка будет правильно «натренирована» в первый год жизни встречей с микробами — например, при грудном вскармливании или посещении яслей.

Другие предположения о причинах появления детского лейкоза не нашли подтверждения. Среди них — воздействие ионизирующего излучения, электрических приборов, электромагнитных волн или химикатов, произведенных в промышленных условиях.

«Потрясающе думать, что в результате этой работы в будущем детский лейкоз может стать предотвратимым заболеванием. Предотвращение лейкоза у детей окажет огромное влияние на жизнь детей и их семей в Великобритании и по всему миру», — сказал профессор Пол Уоркман, исполнительный директор Института исследований рака в Лондоне.

 
 
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Масштабное исследование установило причины острого лимфобластного лейкоза — самого распространенного злокачественного заболевания у детей. Научная работа...
 
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