Стартовал прием заявок на конкурс «Стартап года 2018»

В декабре 2018 года в четвертый раз в Минске состоится стартап-конференция и конкурс « Стартап года 2018 ».

«Стартапа года» это - пространство, где предприниматели-инноваторы приобретают единомышленников, клиентов, менторов и инвесторов. Здесь можно получить объективную экспертную оценку проекта, а также узнать мнение потенциальных потребителей о продукте. Атмосфера мероприятия располагает к продуктивному нетворкингу. А кроме конкретных выгод, здесь можно получить заряд позитива и уверенности в своих силах.

Программа мероприятия насыщена полезным контентом. Выступления спикеров - концентрат практических кейсов и, конечно, заряд мотивации! Среди спикеров конференции «Стартап года» успешные стартаперы, представители венчурного капитала из семи стран: США, России, Израиля, Украины, Польши, Литвы и, конечно, Беларуси. Среди гостей конференции - успешные ИТ-предприниматели, ТОП-менеджеры ИТ-компаний, инвесторы, представители банков, консалтинговых, аудиторских, юридических, маркетинговых и других сервисных компаний.

Всем, кто начинает строить новый стартап или ИТ-бизнес, будет крайне полезно погрузиться в море идей и передовых практических кейсов. Участие в мероприятии - это доступная возможность изучения потребительского спроса и рынка в целом.

На конференции «Стартап года-2018» вас ждет:

битва стартапов;

мастер-классы;

выставка инноваций;

тематические панельные дискуссии;

индивидуальные консультации с более чем 30 инвесторами и экспертами в формате быстрых встреч;

общение с коллегами.

Чтобы принять участие в конкурсе в качестве стартапа, необходимо подать заявку до 30 ноября. Все заявки будут рассмотрены специальной экспертной комиссией, после чего будет определен состав участников полуфинала конкурса. Стартапы, прошедшие предварительный отбор, будут оцениваться жюри. По результатам конкурса несколько стартапов получат призы и подарки и будет объявлен лучший проект - «Стартап года».

Возможности, которые открываются перед участниками конкурса:

Для авторов стартапов:

профессиональная оценка проектной работы;

широкая аудитория, перед которой вы презентуете идеи;

шанс получить инвестиции для своего проекта;

возможность выиграть денежный приз и получить подарки от спонсоров.

Для экспертов и инвесторов:

возможность выступить с мастер-классом или поучаствовать в панельной дискуссии;

выбрать интересный для инвестирования проект;

найти хорошую команду разработчиков.

Успейте зарегистрировать свой проект, чтобы стать частью самого масштабного стартап-события 2018 года!

Подать заявку на участие в отборе вы можете по предложенной форме на сайте startupbelarus.by до 30 ноября 2018 года.