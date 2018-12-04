Nokia 8.1 с двойной камерой ZEISS представлен официально

Компания HMD Global представила новый смартфон среднего класса — Nokia 8.1. Об этом пишет FoneArena.





Аппарат оснастили экраном на 6,18 дюймов (2246 на 1080 точек), процессором Snapdragon 710, 4/64 ГБ памяти, а также аккумулятором емкостью в 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Смартфон может работать одновременно с двумя SIM-картами или одной «симкой» и картой памяти microSD до 400 ГБ.





Основная камера ZEISS на задней стороне устройства — сдвоенная. Первый фотомодуль — 12 Мп (f/1.8), второй — 13 Мп (f/2.2.). Последний нужен для создания фотографий с зумом и размытием фона. Фронтальный датчик — 20-мегапиксельный (f/2.0). Для улучшения снимков применяется искусственный интеллект.

Габариты устройства — 154,8×75,76×7,97 миллиметров, вес — 180 граммов, материалы корпуса — стекло и металл. Nokia 8.1 входит в программу Android One от Google и «из коробки» базируется на Android 9 Pie.

Цена смартфона — 399 евро.