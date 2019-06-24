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Букля, которую мы заслужили: в России создали беспилотник в виде полярной совы

25.06.2019 16:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Технополис «Эра» представил на форуме «Армия-2019» новый военный беспилотный летательный аппарат, который сделан в виде полярной совы. Об этом пишет ТАСС.

На стенде пояснили, что он отличается сниженной заметностью, чтобы можно было близко подлететь к цели. «Комплект беспилотника весит 5 кг, он свободно переносится и запускается одним человеком», — рассказали на стенде технополиса.

Беспилотник может определять координаты цели, также он использует лазерную подсветку для наведения артиллерии и авиации. Аппарат может проводить до 40 минут в воздухе, этого достаточно, чтобы провести разведку, уточнили разработчики.

Также они сообщили, что «Эра» разработала другой беспилотник в виде сокола. Его отличительной особенностью является то, что он с помощью динамика может имитировать звук сокола.

Форум «Армия-2019» открывается во вторник и продлится до 30 июня в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

 
 
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Технополис «Эра» представил на форуме «Армия-2019» новый военный беспилотный летательный аппарат, который сделан в виде полярной совы. Об этом пишет ТАСС.
 
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