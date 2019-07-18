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Фирменный магазин Xiaomi устроил скидки до 30%
19.07.2019 10:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Один из официальных магазинов Xiaomi в Беларуси — xistore.by — с 19 по 21 июля предлагает купить ряд гаджетов производителя со скидкой до 30%.
Например,
Фитнес-браслет
Из других устройств, продающихся со скидками, выделяется телевизор
Смотрите, сколько некоторые из названных выше устройств стоят в интернет-магазинах:
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Один из официальных магазинов Xiaomi в Беларуси — xistore.by — с 19 по 21 июля предлагает купить ряд гаджетов производителя со скидкой до 30%.
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