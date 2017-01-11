МИНСК, 12 янв – Sputnik. Мнения жителей Гродно по поводу нападения местной жительницы на заведующую поликлиникой разделились: некоторые оправдывают действия женщины, но большинство сходится во мнении – бить врачей нельзя.

Sputnik проанализировал комментарии гродненцев в социальных сетях по поводу резонансного инцидента, произошедшего в областном центре, когда рассерженная пациентка набросилась с кулаками на медика .

В частности, гродненцы высказывают мнения, что нападавшая ходила в мороз без головного убора, поэтому и стала такой агрессивной. Указывают и на то, что причиной произошедшего мог быть неправильно поставленный диагноз, "хотя это нападавшую не оправдывает."

"Нельзя, нельзя и еще раз нельзя поднимать руку на другого человека, будь то врач, учитель, водитель или санитарка. Нет оправдания такому поступку. Захотелось высказать претензии – пожалуйста! Есть книги жалоб и предложений, есть телефон горячей линии, есть сайт Минздрава", – написал один из пользователей.

Как ранее сообщили в УВД Гродненского облисполкома, в отношении 35-летней жительницы областного центра было возбуждено дело по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Беларуси (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности). В результате драки, которая произошла в кабинете завполиклиникой, медик получила ссадину и кровоподтек.